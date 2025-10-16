UP के इस जिले में 10 एकड़ का मत्स्य प्रक्षेत्र होगा सक्रिय, मछली पालन के लिए उठाया जाएगा ये बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश के एक जिले में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 एकड़ का मत्स्य प्रक्षेत्र सक्रिय किया जाएगा। इससे मछली उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय किसानों को रोजगार मिलेगा। किसानों को मछली पालन की नई तकनीकों का प्रशिक्षण भी मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
जागरण संवाददात, इटावा। जनपद में कर्वा खेड़ा स्थित करीब 10 एकड़ में फैले मत्स्य प्रक्षेत्र को सक्रिय किया जाएगा। इसे लेकर समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी को निर्देश दिए है। परपरागत मत्स्य पालन को आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे मछलियों का चार गुना पालन अधिक होगा।
माफियाओं का था दवाब
आगरा से इलाहाबाद तक नदियों में माफियाओं का दवाब था, उसे खंड बनाकर खत्म किया है। यह बात प्रदेश के मत्स्य मंत्री डा.संजय कुमार निषाद ने सिंचाई विभाग के डाक बंगले में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मछली पालन को व्यावसायिक बनाना है, प्रशिक्षण लेकर मछुआ समुदाय के लोग पसीना बहाएंगे तो पैसे वाले होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।