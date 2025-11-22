Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एटा में छात्रा से दुष्कर्म और हत्या का खुलासा: चीखी-चिल्लाई और बचने के लिए संघर्ष... रेप के बाद युवक ने घाेंट दिया गला

    By Pravesh Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:20 AM (IST)

    एटा जिले में एक बीएससी छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी, मनोज, उसी गांव का रहने वाला है। उसने छात्रा को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। टूटी घड़ी से पुलिस को अहम सुराग मिला।

    prefferd source google
    Hero Image

    छात्रा की हत्या की जानकारी देती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, एटा। थाना सकीट क्षेत्र में बीएससी की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। मनोज पुत्र हाकिम सिंह निवासी थाना क्षेत्र सकीट ने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपित को उसके गांव के पास से पुलिस ने शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूछताछ के दौरान आरोपित ने वारदात कबूली है। छात्रा ने बचने के लिए संघर्ष भी किया था, वह चीखी चिल्लाई भी मगर आरोपित ने दुपट्टे से गले में फंदा कस दिया इसलिए आवाज घुटकर रह गई। आरोपित शादीशुदा है। छात्रा की टूटी घड़ी आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने नाले से बरामद की है, नाले में ही छात्रा का शव पड़ा मिला था।

    पुलिस की पांच टीमों ने किया घटना का खुलासा

    सकीट क्षेत्र में 19 नवंबर की शाम चार बजे छात्रा गोबर डालने के लिए खेत पर गई थी। सरसों के खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और शव नाले में फेंक दिया। इस घटना के पर्दाफाश के लिए पांच टीमें लगाईं गईं थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। दरअसल यह घटना एक मर्डर मिस्ट्री बन गई, मगर अच्छी बात यह रही कि 48 घंटे में ही मामले का पर्दाफाश हो गया।

    पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम गांव मंसूर नगर के रहने वाले आरोपित मनोज पुत्र हकीम सिंह ने दिया था। उसे पुलिस ने गांव के पास से ही शुक्रवार सुबह आठ बजे गिरफ्तार कर लिया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया।

    सरसों के खेत में ले जाकर किया था दुष्कर्म


    आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह घटना वाले दिन चार बजे अपने खेत पर था, उसने छात्रा को आते हुए देखा और लकड़ी का गठ्ठर उठवाने के लिए सहयोग का अनुरोध किया। छात्रा गठ्ठर उठवा रही थी, तभी वह खींचकर उसे सरसों के खेत में ले गया और जबरदस्ती करने लगा। छात्रा उससे जूझ गई और विरोध करने लगी, लेकिन आरोपित के चंगुल से नहीं छूट सकी। जब उसने शोर मचाना शुरू किया तो आरोपित ने छात्रा के दुपट्टे से ही उसके गले में फंदा कस दिया। इसके बाद उसकी चीख नहीं निकल सकी।

    आरोपित ने दुष्कर्म किया और फिर भेद खुलने के भय से उसकी हत्या कर दी। इस दौरान छात्रा के हाथ की घड़ी भी टूट गई। घड़ी के किसी कोने ने आरोपित की कलाई में भी चोट पहुंचाई। आरोपित ने हत्या करने के बाद शव नाले में डाल दिया। उसकी घड़ी भी नाले में ही पड़ी मिली।

    पुलिस को दी एसएसपी ने जानकारी


    एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने पुलिस लाइन में घटना का पर्दाफाश करते हुए पत्रकारों को बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति के मनोज ने वारदात को अंजाम दिया। उसने पूरी घटना कबूली है। उन्होंने कहा कि डीएनए जांच के लिए आरोपित का सेंपल भी लिया गया है। काफी साक्ष्य मिल चुके हैं। आरोपित को जेल भेजा गया है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय, सीओ सकीट कृतिका सिंह, एसओ सकीट राजकुमार सिंह भी मौजूद रहे। एसएसपी ने पुलिस पार्टी के 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया है।



    आपराधिक प्रवृत्ति का है आरोपित


    वर्ष 2023 में आरोपित मनोज के विरुद्ध आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था। उसने अश्लील पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर डाली थी और ब्लैकमेलिंग भी कर रहा था। पुलिस ने कहा कि आरोपित आवारा किस्म का है और नशे में धुत रहता था। वारदात वाले दिन भी शराब पीए हुए था।