एटा में छात्रा से दुष्कर्म और हत्या का खुलासा: चीखी-चिल्लाई और बचने के लिए संघर्ष... रेप के बाद युवक ने घाेंट दिया गला

जागरण संवाददाता, एटा। थाना सकीट क्षेत्र में बीएससी की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। मनोज पुत्र हाकिम सिंह निवासी थाना क्षेत्र सकीट ने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपित को उसके गांव के पास से पुलिस ने शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपित ने वारदात कबूली है। छात्रा ने बचने के लिए संघर्ष भी किया था, वह चीखी चिल्लाई भी मगर आरोपित ने दुपट्टे से गले में फंदा कस दिया इसलिए आवाज घुटकर रह गई। आरोपित शादीशुदा है। छात्रा की टूटी घड़ी आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने नाले से बरामद की है, नाले में ही छात्रा का शव पड़ा मिला था।

पुलिस की पांच टीमों ने किया घटना का खुलासा सकीट क्षेत्र में 19 नवंबर की शाम चार बजे छात्रा गोबर डालने के लिए खेत पर गई थी। सरसों के खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और शव नाले में फेंक दिया। इस घटना के पर्दाफाश के लिए पांच टीमें लगाईं गईं थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। दरअसल यह घटना एक मर्डर मिस्ट्री बन गई, मगर अच्छी बात यह रही कि 48 घंटे में ही मामले का पर्दाफाश हो गया।

पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम गांव मंसूर नगर के रहने वाले आरोपित मनोज पुत्र हकीम सिंह ने दिया था। उसे पुलिस ने गांव के पास से ही शुक्रवार सुबह आठ बजे गिरफ्तार कर लिया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया।

सरसों के खेत में ले जाकर किया था दुष्कर्म

आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह घटना वाले दिन चार बजे अपने खेत पर था, उसने छात्रा को आते हुए देखा और लकड़ी का गठ्ठर उठवाने के लिए सहयोग का अनुरोध किया। छात्रा गठ्ठर उठवा रही थी, तभी वह खींचकर उसे सरसों के खेत में ले गया और जबरदस्ती करने लगा। छात्रा उससे जूझ गई और विरोध करने लगी, लेकिन आरोपित के चंगुल से नहीं छूट सकी। जब उसने शोर मचाना शुरू किया तो आरोपित ने छात्रा के दुपट्टे से ही उसके गले में फंदा कस दिया। इसके बाद उसकी चीख नहीं निकल सकी।

आरोपित ने दुष्कर्म किया और फिर भेद खुलने के भय से उसकी हत्या कर दी। इस दौरान छात्रा के हाथ की घड़ी भी टूट गई। घड़ी के किसी कोने ने आरोपित की कलाई में भी चोट पहुंचाई। आरोपित ने हत्या करने के बाद शव नाले में डाल दिया। उसकी घड़ी भी नाले में ही पड़ी मिली।

पुलिस को दी एसएसपी ने जानकारी

एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने पुलिस लाइन में घटना का पर्दाफाश करते हुए पत्रकारों को बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति के मनोज ने वारदात को अंजाम दिया। उसने पूरी घटना कबूली है। उन्होंने कहा कि डीएनए जांच के लिए आरोपित का सेंपल भी लिया गया है। काफी साक्ष्य मिल चुके हैं। आरोपित को जेल भेजा गया है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय, सीओ सकीट कृतिका सिंह, एसओ सकीट राजकुमार सिंह भी मौजूद रहे। एसएसपी ने पुलिस पार्टी के 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया है।