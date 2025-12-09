Etah News: महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, दहेज हत्या का आरोप; तीन साल पहले हुई थी शादी

जागरण संवाददाता, एटा। थाना बागवाला क्षेत्र के गांव भगवंतपुर निवासी महिला रविवार शाम को अपनी ससुराल में मौजूद थी। उसी समय उसने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इसकी जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। जहां उन्होंने दहेज की खातिर महिला की हत्या करने का ससुरालियों पर आरोप लगाया है। दो दिन पहले ही महिला मायके से ससुराल पहुंची थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तीन साल पहले महिला की शादी हुई थी।

तीन वर्ष हुई थी महिला की शादी, शव को ले जाने पर हुई नोकझोंक

जनपद मैनपुरी थाना भोगांव के दलपतपुर निवासी 27 वर्षीय चांदनी की तीन वर्ष पूर्व थाना बागवाला क्षेत्र के गांव भगवंतपुर निवासी विनय कुमार के साथ हुई थी। जिसके चलते महिला एक डेढ़ वर्ष की बेटी है। शनिवार को महिला मायके से ससुराल पहुंची थी। इसके बाद रविवार शाम को महिला की फंदा लगने से मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी मायके वालों को देर रात हुई। इस पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। जहां उन्होंने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी।