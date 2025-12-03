Language
    UPSRTC: यात्रियों के लिए अच्छी खबर, एटा से टनकपुर के लिए बस सेवा फिर शुरू; नोट करें टाइमिंग

    By Anil Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:12 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने एटा से टनकपुर के लिए बस सेवा फिर से शुरू कर दी है, जो लंबे समय से बंद थी। यह बस सुबह 10 बजे एटा बस स्टैंड से रवाना होगी और ...और पढ़ें

    रोडवेज बस।

    जागरण संवाददाता, एटा। परिवहन निगम की बंद पड़ी टनकपुर मार्ग की बस सेवा दोबारा शुरू कर दी गई है। यह सेवा लंबे समय से ठप थी, जिसके कारण यात्रियों को निजी वाहनों और महंगी टैक्सियों का सहारा लेना पड़ रहा था। अब बस सेवा सुचारू होने से यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती सफर की सुविधा मिलेगी।
    यह बस सुबह 10 बजे आगरा से लौटकर एटा बस स्टैंड पहुंचेगी और यहीं से टनकपुर के लिए रवाना होगी। यह बस कासगंज, बरेली और पीलीभीत होते हुए टनकपुर पहुंचेगी। इस मार्ग के शुरू हो जाने से न केवल जनपद बल्कि आसपास के जिलों के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। खासकर उन लोगों के लिए यह सेवा बेहद उपयोगी है जो टनकपुर या पड़ोसी पहाड़ी क्षेत्रों में व्यवसाय, तीर्थ यात्रा या अन्य कार्यों के लिए नियमित यात्रा करते हैं।

    बस स्टैंड से सुबह 10 बजे रवाना होगी टनकपुर के लिए बस

    टनकपुर के लिए बस संचालन बंद होने के बाद यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। कई बार निजी वाहनों में अधिक किराया देना पड़ता था, जिससे सामान्य यात्री प्रभावित होते थे। अब सेवा शुरू होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं अब जिला के लोगों की उम्मीदें देहरादून मार्ग की बस सेवा शुरू होने पर टिकी हैं। इस मार्ग के लिए भी लंबे समय से मांग की जा रही है। छात्र, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोग और तीर्थ यात्रियों के लिए देहरादून का सीधा संपर्क जरूरी माना जाता है।


    तीर्थ यात्रियों के साथ ही व्यापारियों को भी मिलेगा बस संचालन का लाभ


    एआरएम परिवहन निगम नरेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि टनकपुर रूट पर बस सेवा शुरू कर दी गई है। इसका सीधा लाभ यात्रियों को मिलेगा। लंबे समय से यात्री मांग कर रहे थे, इसके चलते बस का संचालन किया गया है। अब देहरादून मार्ग पर भी संचालन की तैयारी की जा रही है।