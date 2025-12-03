UPSRTC: यात्रियों के लिए अच्छी खबर, एटा से टनकपुर के लिए बस सेवा फिर शुरू; नोट करें टाइमिंग

जागरण संवाददाता, एटा। परिवहन निगम की बंद पड़ी टनकपुर मार्ग की बस सेवा दोबारा शुरू कर दी गई है। यह सेवा लंबे समय से ठप थी, जिसके कारण यात्रियों को निजी वाहनों और महंगी टैक्सियों का सहारा लेना पड़ रहा था। अब बस सेवा सुचारू होने से यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती सफर की सुविधा मिलेगी।

यह बस सुबह 10 बजे आगरा से लौटकर एटा बस स्टैंड पहुंचेगी और यहीं से टनकपुर के लिए रवाना होगी। यह बस कासगंज, बरेली और पीलीभीत होते हुए टनकपुर पहुंचेगी। इस मार्ग के शुरू हो जाने से न केवल जनपद बल्कि आसपास के जिलों के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। खासकर उन लोगों के लिए यह सेवा बेहद उपयोगी है जो टनकपुर या पड़ोसी पहाड़ी क्षेत्रों में व्यवसाय, तीर्थ यात्रा या अन्य कार्यों के लिए नियमित यात्रा करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बस स्टैंड से सुबह 10 बजे रवाना होगी टनकपुर के लिए बस टनकपुर के लिए बस संचालन बंद होने के बाद यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। कई बार निजी वाहनों में अधिक किराया देना पड़ता था, जिससे सामान्य यात्री प्रभावित होते थे। अब सेवा शुरू होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं अब जिला के लोगों की उम्मीदें देहरादून मार्ग की बस सेवा शुरू होने पर टिकी हैं। इस मार्ग के लिए भी लंबे समय से मांग की जा रही है। छात्र, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोग और तीर्थ यात्रियों के लिए देहरादून का सीधा संपर्क जरूरी माना जाता है।