Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPPSC PCS Exam एटा में 12 अक्टूबर को: 450 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई, 11 केंद्र तैयार

    By Yogesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:33 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पीसीएस परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी जिसके लिए एटा में 11 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी जिसमें 45 मिनट पहले प्रवेश मिलेगा। प्रशासन ने नकलविहीन परीक्षा के लिए 450 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा के समय का पालन किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, एटा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को किया जाएगा। प्री परीक्षा के लिए शासन द्वारा 11 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा का आयोजन दो पाली में किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा से 45 मिनट पूर्व ही केंद्र पर प्रवेश की अनुमति होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    12 अक्टूबर को होनी है परीक्षा, 450 अधिकारी, कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी

    पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में शासन से परीक्षा केंद्र निर्धारित होने तथा निर्देश मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। महत्वपूर्ण परीक्षा को शांतिपूर्ण तथा नकलविहीन संपन्न करने के लिए ड्यूटियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सहयोगी केंद्र व्यवस्थापक तथा परीक्षा सहायकों की तैनाती की जाएगी।

    परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 11 केंद्र

    जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. इंद्रजीत ने बताया है कि 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रधानाचार्य को परीक्षा के संबंध में मिले निर्देश के अंदर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली में परीक्षा 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों के लिए यह जरूरी होगा कि वह परीक्षा से 45 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

    सुबह की पाली के लिए सुबह आठ बजे से तथा दूसरी पाली के लिए एक से परीक्षार्थियों को प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा। परीक्षा के लिए लगभग 450 अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों को लगाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस बल अलग से तैनात होगा।

    यह बनाए गए परीक्षा केंद्र

    पीसीएस परीक्षा के लिए राजकीय इंटर कॉलेज एटा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज एटा, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, अविनाशी सहाय आर्य इंटर कॉलेज, क्रिश्चियन एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज, सर्वोदय इंटर कॉलेज, प्रिंटिंग गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज निधौलीकलां, डॉ. जाकिर हुसैन इस्लामिया इंटर कॉलेज निधौलीकलां तथा डीएवी इंटर कॉलेज सकीट को निर्धारित किया गया है।