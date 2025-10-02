UPPSC PCS Exam एटा में 12 अक्टूबर को: 450 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई, 11 केंद्र तैयार

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पीसीएस परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी जिसके लिए एटा में 11 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी जिसमें 45 मिनट पहले प्रवेश मिलेगा। प्रशासन ने नकलविहीन परीक्षा के लिए 450 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा के समय का पालन किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, एटा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को किया जाएगा। प्री परीक्षा के लिए शासन द्वारा 11 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा का आयोजन दो पाली में किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा से 45 मिनट पूर्व ही केंद्र पर प्रवेश की अनुमति होगी।

12 अक्टूबर को होनी है परीक्षा, 450 अधिकारी, कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में शासन से परीक्षा केंद्र निर्धारित होने तथा निर्देश मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। महत्वपूर्ण परीक्षा को शांतिपूर्ण तथा नकलविहीन संपन्न करने के लिए ड्यूटियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सहयोगी केंद्र व्यवस्थापक तथा परीक्षा सहायकों की तैनाती की जाएगी।

परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 11 केंद्र जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. इंद्रजीत ने बताया है कि 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रधानाचार्य को परीक्षा के संबंध में मिले निर्देश के अंदर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली में परीक्षा 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों के लिए यह जरूरी होगा कि वह परीक्षा से 45 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

सुबह की पाली के लिए सुबह आठ बजे से तथा दूसरी पाली के लिए एक से परीक्षार्थियों को प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा। परीक्षा के लिए लगभग 450 अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों को लगाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस बल अलग से तैनात होगा।