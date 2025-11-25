एटा में बिजली विभाग की कार्रवाई से मची खलबली, बिल बकाया पर 50 घरों के कनेक्शन काटे

जागरण संवाददाता, एटा। विद्युत विभाग की टीम ने शहर के प्रमुख बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया। जिसके दौरान 50 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। साथ ही टीम ने मौके पर पांच लाख रुपये का बिल वसूल भी कराया।

लगातार सूचना देने के बाद भी बिल अदा न करने वालों के खिलाफ विद्युत विभाग की टीम ने शहर के बाबूगंज, घंटाघर, मैन बाजार में चेकिंग अभियान चलाया। जिसके दौरान पांच से दस हजार रुपये का बिल बकाया होने पर 50 लोगों का कनेक्शन काट दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पांच लाख रुपये का बिल भी वसूला इसके साथ ही पांच लाख रुपये का बिल भी वसूल किया। अचानक चले बकायेदारों के खिलाफ अभियान को देख लोगों में खलबली मची रही। वहीं एसडीओ उग्रसेन ने बताया कि बकायेदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा।

उपकेंद्र पर हुआ काम, पांच घंटे गुल रही बिजली

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन की तरफ से 220 केवी उपकेंद्र पर सोमवार को भी मरम्मत का काम किया गया। जिसे लेकर सुबह पौने आठ बजे से गुल हुई बिजली दोपहर पौने एक बजे सुचारू हो सकी। सुबह से शुरू हुई कटौती से लोगों को काफी परेशानी हुई। कार्यालय, स्कूल जाने वाले बच्चों को नहाने आदि काम के लिए पानी जुटाना मुश्किल हुआ। लोगों ने दूर दराज लगे हैंडपंपों के माध्यम से पानी जुटाया। सप्लाई सुचारू होने के बाद लोगों को राहत मिल सकी।

लोगों को पानी की परेशानी रविवार के बाद सोमवार को भी 220 केवी उपकेंद्र पर मरम्मत का काम कराया गया। जिसे लेकर विद्युत विभाग की तरफ से सुबह पौने आठ से पौने एक बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रखी गई। सुबह से गुल हुई बिजली दोपहर तक सुचारू न होने के कारण लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सोमवार को लोग कार्यालय और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय विद्युत आपूर्ति न होने के कारण उन्हें नहाने, सफाई आदि के लिए पानी मुहैया नहीं हो सका।