UP के इस नदी के पुल का होगा चौड़ीकरण, 1.39 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, एटा। शहर के टूंडला मार्ग पर स्थित ईशन नदी के पुल को चौड़ा करने की शुरुआत हो गई है। संकरे पुल से इस मार्ग पर आए दिन जाम लगता है। इससे राहगीरों, स्कूली वाहनों और स्थानीय निवासियों को परेशानी होती है। पुल के चौड़ा करने का कार्य शुरू होने से लोगों में राहत मिलेगी।ईशन नदी का यह पुल टूंडला मार्ग को शहर से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। पुल संकरा होने की वजह से बड़े वाहनों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। कई बार तो सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग जाती हैं। इससे लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। शहर के सामाजिक संगठनों और व्यापारिक मंडलों ने कई बार प्रशासन से पुल को चौड़ा करने की मांग की थी।

1.39 करोड़ की मिली मंजूरी आखिरकार शासन स्तर से 1.39 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी ने काम शुरू कर दिया है। पुल को 10 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। इससे न केवल वाहनों की आवाजाही सुगम होगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। निर्माण कार्य को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि दो माह पहले ही पुल पर ट्रोल व ट्रक में भिड़ंत हुई है, इसके चलते आग लग गई और दोनों वाहन जल गए थे।

हादसे मे एक चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। यह पुल शहर के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चौड़ीकरण के बाद भारी वाहनों को निकलने में आसानी होगी और रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।