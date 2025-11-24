यूपी में घर के बाहर बैठी युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर आरोपियों ने दी जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, एटा। कोतवाली देहात क्षेत्र में मानपुर कांशीराम कॉलोनी में 21 नवंबर को दोपहर दो बजे कुछ लोगों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की और उसकी पिटाई कर दी व जान से मारने की धमकी भी दी।

कांशीराम कॉलोनी में एक युवती अपने घर के बाहर मौजूद थी, तभी प्रमोद उसके पास पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा और उसके साथ छेड़छाड़ भी कर दी। युवती ने जब विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी। मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।