UP में लागू हुई बड़ी योजना, ये आसान काम करने वालों को सरकार देगी 25000 

जागरण संवाददाता, एटा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राहवीर योजना को प्रदेश में बुधवार को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। यह योजना केंद्रीय मोटर वाहन संशोधित अधिनियम अंतर्गत तैयार की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की जान बचाने वाले सामान्य नागरिकों को सम्मानित करना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



राहवीर वह व्यक्ति होगा, जो मोटर वाहन दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान करके गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाता है। इस दौरान यदि व्यक्ति की जान बचती है या गंभीर चोटों से उसे राहत मिलती है, तो उसे इस योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। गंभीर दुर्घटना में प्रमुख शल्यक्रिया, न्यूनतम तीन दिन अस्पताल में भर्ती, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी की चोट या उपचार के दौरान मौत जैसी स्थितियों को शामिल किया गया है।