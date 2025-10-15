दीवाली से पहले UP के इस जिले को मिला बड़ा तोहफा, मंजूरी के बाद 150 करोड़ की लागत से शुरू होगा काम

जागरण संवाददाता, एटा। खारे पानी से जूझ रहे जलेसर नगर के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से प्रतीक्षित जलेसर पेयजल परियोजना को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से मंजूरी मिल गई है। समिति की स्वीकृति के बाद जल निगम की तकनीकी सेल ने भी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। अब इसके कार्य शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।



करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही यह परियोजना जलेसर नगर के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। योजना के तहत कच्चे पानी की 32 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जावड़ा गांव से जलेसर तक बिछाई जाएगी, जिससे स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा नगर क्षेत्र में तीन ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे, ताकि पानी का भंडारण और वितरण सुचारु रूप से हो सके। योजना के अंतर्गत 70 किलोमीटर लंबी घरेलू कनेक्शन पाइपलाइन भी डाली जाएगी, जिससे नगर के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे। परियोजना में 10 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है, जो पानी को शुद्ध करने के बाद वितरण के लिए तैयार करेगा। जलेसर नगर में लंबे समय से खारे पानी की समस्या बनी हुई है। भूमिगत जल में अधिक खारापन होने के कारण लोग वर्षों से पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। इस परियोजना के पूरा होने पर नगरवासियों को खारे पानी से निजात मिलने के साथ ही स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक पेयजल उपलब्ध होगा।



अधिशासी अभियंता जल निगम शहरी क्षेत्र सैय्यद तारिक अली ने बताया कि सभी तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब परियोजना के टेंडर की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। इसके बाद कार्यदायी संस्था को निर्माण का दायित्व सौंपा जाएगा। परियोजना के पूरा होने पर जलेसर नगर की लगभग 35 हजार से अधिक आबादी को लाभ मिलेगा।