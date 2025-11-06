ट्रांपोर्टर के गुर्गों ने ट्रक ड्राइवर को निर्वस्त्र करके पीटा, अगवा कर पिलाई पेशाब, पेट्रोल पंप के पास अधमरा फेंका

जागरण संवाददाता, एटा। थाना मलावन क्षेत्र में वेतन के रुपये मांगने पर ट्रांसपोर्टर और उसके मैनेजर के गुर्गों ने ट्रक चालक को अगवा कर लिया। उसे कार में डालकर अज्ञात स्थान पर ले गए। ट्रक चालक ने आरोप लगाया है कि उसे जबरन शराब में पेशाब मिलाकर पिलाई गई और मारपीट की और निर्वस्त्र कर दिया, 4270 रुपये भी लूट लिए। बेहोश होने पर आरोपित सेंथरी स्थित पेट्रोल पंप पर उसे फेंककर भाग गए। पीड़ित ने गाजियाबाद के ट्रांसपोर्टर, उसके मैनेजर और अन्य आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव लालगढ़ी के रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह ने मलावन पुलिस को बताया कि वह गाजियाबाद के आरएलपीएल ट्रांसपोर्ट माधवपुर थाना छपरौला के ट्रांसपोर्टर मंजीत सिंह जागड़ का ट्रौला चलाता था। ट्रौला लेकर गाजियाबाद से विशाखापट्टनम जाता था। 26 जुलाई 2025 को वह ट्रौला लेकर मलावन क्षेत्र के सेंथरी पर मौजूद था, तभी ट्रांसपोर्टर ने ट्रौला अपने मैनेजर जीतू यादव निवासी शीतलपुर को देने के लिए कहा।

गाड़ी उसे दे दी गई। इसके बाद उसे ट्रांसपोर्टर ने दूसरा ट्रक चलाने को दे दिया। आठ अक्टूबर को मैनेजर इस ट्रक को भी ले गया। उस समय अपने वेतन के एक लाख 10 हजार रुपये चालक ने मांगे तो कह दिया कि जीतू देगा। इसके बाद पुष्पेंद्र दूसरे ट्रांसपोर्ट का ट्रक चलाने लगा। उसका कहना है कि इससे मंजीत और जीतू नाराज हो गए।

सेंथरी के पास ट्रक खड़ा कर सो ड्राइवर इसके बाद पुष्पेंद्र ट्रक के साथ दो नवंबर की रात 11.30 बजे सेंथरी के निकट ट्रक को खड़ा कर सो रहा था। पीड़ित का कहना है कि मंजीत, जीतू के कहने पर छोटे निवासी गल्ला मंडी एटा, सोनू निवासी मलावन और दो अन्य आरोपित कार से आए और उसे डालकर ले गए। ट्रक चालक का कहना है कि आरोपितों ने चौथेमील से शराब खरीदी और आरोपितों ने पी। जो शराब बची उसमें पेशाब मिला दी और उसे जबरन पिला दी। आरोपितों ने पिटाई की, जिससे वह बेहोश हो गया। घटना वाले दिन रात में ही किसी समय आरोपित उसे ट्रक के पास डालकर भाग गए। होश आने पर वह थाने पहुंचा और आरोपितों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।



पीड़ित ने बताया कि उसे सिर्फ इतना ध्यान है कि जिस समय आरोपित उसे कार में डालकर ले जा रहे थे, तब चौथेमील होते हुए अलीगढ़ की ओर हाईवे पर गए थे। गाड़ी में ही उसे शराब पिलाई गई और पीटा गया व निर्वस्त्र कर दिया। उसके पास 4270 रुपये थे वह भी लूट लिए। उसका यह भी कहना है कि जिस समय पेशाब मिलाकर शराब पिलाई जा रही थी, उस समय आरोपितों ने मंजीत और जीतू को वीडियो काल भी की थी और उसका वीडियो भी बना लिया, जो चालक को भेज दिया। धमकी दी कि तूने शिकायत की तो प्रसारित कर दिया जाएगा।