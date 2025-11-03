जागरण संवाददाता, एटा। थाना पिलुआ क्षेत्र के गांव उमरायपुर में बेटी की विदाई से पहले पिता को बरातियों की मैक्स पिकअप ने रौंद दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दहेज का सामान लोड करने के लिए गाड़ी मंगाई गई थी। हादसे के बाद शादी वाले घर में माहौल गमगीन हो गया और कोहराम मच गया, जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कन्यादान चल रहा था। मैक्स चालक भाग गया।

रविवार रात निधौली कलां क्षेत्र के गांव अहरमई से बरात थाना पिलुआ क्षेत्र के गांव उमरायपुर में 55 वर्षीय थान सिंह के यहां आई थी। उनकी बेटी अंजलि की शादी थी। रात में विवाह की कई रस्में विधि विधान से पूरी हुई। सुबह के समय जब कन्यादान चल रहा था, उस समय थान सिंह ने वर पक्ष वालों से कहा कि सामान ले जाने के लिए जो गाड़ी आई है उसे ले आएं। थोड़ी ही देर में सुबह छह बजे मैक्स पिकअप पहुंच गई।

मैक्स चालक गाड़ी को बैक कर रहा था, पीछे थान सिंह खड़े लोगों से बातचीत कर रहे थे। चालक ने तेज रफ्तार से गाड़ी बैक की, उसे पता नहीं चला कि पीछे कौन खड़ा है। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक थान सिंह को टक्कर मार दी, जिससे वे गिर गए उनके ऊपर से मैक्स का पहिया निकल गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।



यह स्थिति देख घर में चीख-पुकार मच गई और खुशियों का माहौल गम में बदल गया। मौके पर घराती और बराती दोनों पक्षों के लोग एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। यहां पोस्टमार्टम गृह पर गांव उमरायपुर और आसपास के लोगों की खासी भीड़ एकत्रित रही। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।