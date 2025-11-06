हूटर हटाए, ब्लैक फिल्म उतरवाईं... 112 गाड़ियों का चालान; एटा पुलिस की कार्रवाई से वाहन चालकों में मची खलबली
एटा में यातायात माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। 112 वाहनों का चालान किया गया और 1 लाख 36 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। जागरूकता अभियान में राहगीरों को पंपलेट दिए गए और सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई।
जागरण संवाददाता, एटा। यातायात माह में ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अंदर चेकिंग अभियान चलाया। जिसके दौरान नियमों की अनदेखी करने पर 112 वाहनों का चालान किया। साथ ही एक लाख 36 हजार रुपये का समन शुल्क भी वसूल किया। इसी मौके पर पुलिस ने लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए नियमों का पालन करने की सीख दी। जिससे होने वाले हादसों का ग्राफ कम हो सके।
एक तारीख से चल रहा है अभियान
एक नवंबर से यातायात माह का आगाज हो चुका है। जिसे लेकर पुलिस लोगों को जागरूक करने के साथ ही यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। उसी को लेकर बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने शहर के चौराहा, तिराहा पर जागरूकता अभियान चलाया। जिसके दौरान पुलिस ने राहगीरों को सड़क सुरक्षा के नियमाें की जानकारी देने के लिए पंम्पलेट दिए। साथ ही बताया कि दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट के सवारी नहीं करनी चाहिए।
लोगों को जागरूक कर रही पुलिस
सड़क पर चलते वक्त वाहनों में होड करने से बचना चाहिए। जिससे होने वाले सड़क हादसों के ग्राफ में गिरावट हो सके। इसी मौके पर पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने वाले 112 वाहनों का चालान किया। इसके अलावा एक लाख 36 हजार रुपये का समन शुल्क वसूल किया। पुलिस टीम द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर, ब्लैक फिल्म, हूटर, सायरन, प्रेशर हार्न सहित अन्य यातायात नियम उल्लंघनों की चेकिंग की गई।
