हूटर हटाए, ब्लैक फिल्म उतरवाईं... 112 गाड़ियों का चालान; एटा पुलिस की कार्रवाई से वाहन चालकों में मची खलबली

जागरण संवाददाता, एटा। यातायात माह में ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अंदर चेकिंग अभियान चलाया। जिसके दौरान नियमों की अनदेखी करने पर 112 वाहनों का चालान किया। साथ ही एक लाख 36 हजार रुपये का समन शुल्क भी वसूल किया। इसी मौके पर पुलिस ने लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए नियमों का पालन करने की सीख दी। जिससे होने वाले हादसों का ग्राफ कम हो सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक तारीख से चल रहा है अभियान

एक नवंबर से यातायात माह का आगाज हो चुका है। जिसे लेकर पुलिस लोगों को जागरूक करने के साथ ही यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। उसी को लेकर बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने शहर के चौराहा, तिराहा पर जागरूकता अभियान चलाया। जिसके दौरान पुलिस ने राहगीरों को सड़क सुरक्षा के नियमाें की जानकारी देने के लिए पंम्पलेट दिए। साथ ही बताया कि दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट के सवारी नहीं करनी चाहिए।