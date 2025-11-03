मम्मी-मम्मी चिल्लाते रहे मासूम, इंस्टाग्राम दोस्त के साथ भागी 4 बच्चों की मां
थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला 25 दिन पहले घर से लापता हो गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया। मजिस्ट्रेट के सामने उसने पति पर शराबखोरी और बुरी संगत के आरोप लगाते हुए कहा कि वह प्रेमी मुकेश यादव (बदायूं निवासी) के साथ चली गई। चार बच्चों की मां होने के बावजूद उसने बच्चों व परिजनों को रोता छोड़ दिया और बिना पीछे मुड़कर देखे चली गई; बच्चे "मम्मी-मम्मी" चिल्लाते रहे।
संवाद सहयोगी, अलीगंज। थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला 25 दिन पहले घर से लापता हुई थी, पुलिस द्वारा बरामद की गई। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर उसने अपने पति पर शराबखोरी और गलत संगत के आरोप लगाए और प्रेमी मुकेश यादव (निवासी बदायूं) के साथ चली गई।
बच्चों को रोते छोड़ा
महिला के पहले से चार बच्चे हैं। इनको छोड़ने का फैसला उसने कर लिया और बच्चों व परिजनों रोता छोड़ गई। महिला ने जाते समय एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बच्चे मम्मी-मम्मी चिल्लाते रह गए।
महिला के स्वजन ने बताया कि इंस्टाग्राम पर मुकेश से दोस्ती हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। पति ने कहा कि पत्नी के इस कदम से परिवार बिखर गया है।
