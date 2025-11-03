मम्मी-मम्मी चिल्लाते रहे मासूम, इंस्टाग्राम दोस्त के साथ भागी 4 बच्चों की मां

थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला 25 दिन पहले घर से लापता हो गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया। मजिस्ट्रेट के सामने उसने पति पर शराबखोरी और बुरी संगत के आरोप लगाते हुए कहा कि वह प्रेमी मुकेश यादव (बदायूं निवासी) के साथ चली गई। चार बच्चों की मां होने के बावजूद उसने बच्चों व परिजनों को रोता छोड़ दिया और बिना पीछे मुड़कर देखे चली गई; बच्चे "मम्मी-मम्मी" चिल्लाते रहे।