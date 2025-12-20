Language
    स्कूल के सामने कूड़े के ढेर लगे हैं, बदबू कर रही परेशान... बच्चे ने की डीएम प्रेम रंजन से कूड़ा हटवाने की अपील

    By Anil Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    एटा में एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह जिलाधिकारी से कूड़ा हटाने की गुहार लगा रहा है। भुवनपाल नामक बच्चे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड ...और पढ़ें

    कूड़ा हटवाने की अपील।

    जागरण संवाददाता, एटा। एक वीडियो शुक्रवार को इंटरनेट में प्रसारित हुआ, इस वीडियो में एक मासूम बच्चा सीधे जिलाधिकारी से कूड़ा के ड़ेर से हो रही समस्या के समाधान की अपील करता नजर आ रहा है।

    भुवनपाल ने अपने इंस्टाग्राम से किया वीडियो अपलोड


    यह वीडियो पूरे दिन चर्चा में रहा, भुवनपाल नामक बच्चे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वह जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह से अपील करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में बच्चा कह रहा है कि उसकी उम्र के कई बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल के ठीक सामने कूड़े का बड़ा ढेर लगा हुआ है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसने डीएम से कूड़े का ढेर हटवाने की अपील की है।

    लोगों ने की बच्चे की सराहना

    वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट मीडिया पर लोग बच्चे की जागरूकता की सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब छोटे बच्चे भी स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर सजग हैं, तो जिम्मेदार विभागों को भी गंभीरता दिखानी चाहिए। वीडियो में जो कूड़ा दिखाया जा रहा है वह मानपुर के पास स्थिति एमआरएफ सेंटर के पास के बताया जा रहा है। जहां नगर पालिका की ओर से कूड़ा डाला जाता है।