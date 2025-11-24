यूपी के इस मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र से शुरू होगा स्टाफ नर्सिंग कोर्स, अंतिम चरण में तैयारियां

जागरण संवाददाता, एटा। वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी मेडिकल कालेज में शैक्षिक गतिविधियों का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। अब तक कालेज में केवल एमबीबीएस पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा था, लेकिन आगामी शिक्षा सत्र से यहां स्टाफ नर्सिंग कोर्स भी शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। कालेज प्रशासन आवश्यक व्यवस्थाओं और मानकों को पूरा करने में जुटा हुआ है, ताकि समय पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा सके।



मेडिकल कालेज में नर्सिंग कोर्स शुरू होने से जिले सहित पूरे मंडल को बड़ी सुविधा मिलेगी। नए नर्सिंग स्टाफ तैयार होने से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं को मेडिकल क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। कालेज प्रशासन द्वारा नर्सिंग कक्षाओं, प्रैक्टिकल लैब, हास्टल व्यवस्था तथा आवश्यक संसाधनों को निर्धारित मानकों के अनुसार व्यवस्थित किया जा रहा है। मान्यता संबंधी औपचारिकताएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं।

यह होगा पहला आउटगोइंग बैच वहीं अगले शैक्षिक सत्र में कालेज की पहली एमबीबीएस बैच भी अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी कर निकलेगी। वर्ष 2020 में शुरू हुए इस कालेज की यह पहली आउटगोइंग बैच होगी। एमबीबीएस छात्रों का फाइनल बैच निकलने के बाद जिले को एक साथ बड़ी संख्या में प्रशिक्षित चिकित्सक उपलब्ध होंगे, जिससे जनपद के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत समर्थन मिलेगा।