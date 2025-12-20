एटा SSP श्याम नारायण सिंह ने थाना प्रभारियों और उपनिरीक्षकों के किए तबादले, एसएसपी के वाचक बने निर्दोष सिंह सेंगर
एटा के एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने थाना प्रभारियों और उपनिरीक्षकों में फेरबदल किया है, जिससे कई थाने और चौकियां प्रभावित हुई हैं। निर्दोष सिंह सेंगर क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, एटा। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने थाना प्रभारियों और उपनिरीक्षकों में फेरबदल किया है। तबादलों से कई थाने और चौकियां प्रभावित हुईं हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक निर्दोष सिंह सेंगर को अलीगंज से एसएसपी का वाचक, रिजोर के प्रभारी निरीक्षक आरके सिंह को प्रभारी निरीक्षक मलावन बनाया गया है।
नीतू वर्मा वरिष्ठ उपनिरीक्षक कोतवाली नगर से थानाध्यक्ष मिरहची, प्रदीप कुमार को चौकी प्रभारी मिरहची से थानाध्यक्ष रिजोर, राजकुमार सिंह को थानाध्यक्ष सकीट से थानाध्यक्ष अलीगंज, एसएसपी के पीआरओ विदेश राठी को थानाध्यक्ष सकीट, रोहित राठी थानाध्यक्ष मलावन से एसएसआई कोतवाली नगर, कपिल कुमार नैन थानाध्यक्ष मिरहची से वरिष्ठ उपनिरीक्षक जलेसर भेजे गए हैं।
जयवीर सिंह सकीट भेजे गए
इसके अलावा उपनिरीक्षक धर्मेंद्र कुमार को मलावन से चौकी प्रभारी धुमरी, उपनिरीक्षक राजकुमार को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी मरथरा, उपनिरीक्षक ओमवीर सिंह को थाना जलेसर से थाना कोतवाली नगर, उपनिरीक्षक राजीव पवार को चौकी प्रभारी धुमरी से थाना मलावन, अश्वनी कुमार को चौकी प्रभारी मरथरा से थाना जलेसर, उपनिरीक्षक अरविंद यादव थाना अलीगंज से कोतवाली देहात, उपनिरीक्षक जयवीर सिंह पुलिस लाइन से थाना सकीट भेजे गए हैं।
