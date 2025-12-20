एटा SSP श्याम नारायण सिंह ने थाना प्रभारियों और उपनिरीक्षकों के किए तबादले, एसएसपी के वाचक बने निर्दोष सिंह सेंगर

जागरण संवाददाता, एटा। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने थाना प्रभारियों और उपनिरीक्षकों में फेरबदल किया है। तबादलों से कई थाने और चौकियां प्रभावित हुईं हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक निर्दोष सिंह सेंगर को अलीगंज से एसएसपी का वाचक, रिजोर के प्रभारी निरीक्षक आरके सिंह को प्रभारी निरीक्षक मलावन बनाया गया है।

नीतू वर्मा वरिष्ठ उपनिरीक्षक कोतवाली नगर से थानाध्यक्ष मिरहची, प्रदीप कुमार को चौकी प्रभारी मिरहची से थानाध्यक्ष रिजोर, राजकुमार सिंह को थानाध्यक्ष सकीट से थानाध्यक्ष अलीगंज, एसएसपी के पीआरओ विदेश राठी को थानाध्यक्ष सकीट, रोहित राठी थानाध्यक्ष मलावन से एसएसआई कोतवाली नगर, कपिल कुमार नैन थानाध्यक्ष मिरहची से वरिष्ठ उपनिरीक्षक जलेसर भेजे गए हैं।