जागरण संवाददाता, एटा। जनपद में पुलिस विभाग की ओर से 57 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। एसएसपी डा. इलामारन द्वारा जारी स्थानांतरण सूची में विभिन्न थानों और चौकियों पर तैनात उपनिरीक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्थानांतरण के तहत अलीगंज, अवागढ़, बागवाला, मारहरा, सकीट, जलेसर, जैथरा समेत कई थानों में तैनाती बदली गई है।

शुक्रवार देर रात जारी हुई सूची में उपनिरीक्षक हदेश कुमार दुबे को अलीगंज से कोतवाली नगर, देवदीन को अलीगंज से कोतवाली देहात और सहदेव सिंह को अलीगंज से मिरहची भेजा गया है। विजय सिंह को अवागढ़ से पिलुआ तथा रामकुमार उपाध्याय को कोतवाली देहात से अवागढ़ में तैनाती दी गई है।

देहात कोतवाली में तैनाती महिला उपनिरीक्षक सुमन कुमारी को महिला चौकी अलीगंज, रीना शर्मा को जलेसर और मनीषा देवी को कोतवाली देहात भेजा गया है। साहब सिंह को नयागांव से सकरौली, हरिपाल सिंह को निधौली कलां से सकीट व सुभाष चंद्र को पिलुआ से अलीगंज स्थानांतरित किया गया है।