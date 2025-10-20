Language
    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंटेनर से टकराई स्लीपर बस, परिचालक की मौत; ओवरटेक करने के दौरान हादसा

    By Pravesh Dixit Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:19 AM (IST)

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस कंटेनर से टकरा गई, जिसमें बस के परिचालक की दुखद मौत हो गई। यह हादसा ओवरटेक करने के दौरान हुआ। तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण बस कंटेनर से टकरा गई, जिससे परिचालक की जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, एटा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से गोरखपुर जा रही स्लीपर बस ओवरटेक के दौरान आगे चल रहे ट्रक में पीछे से टकरा गई। हादसे में बस के परिचालक की मौत हो गई, जबकि चालक को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में भर्ती कराया गया।

    आठ यात्रियों को मामूली चोटें आईं, वहीं गंभीर घायल दो लोगों को तिर्वा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि हादसे के समय बस की रफ्तार 70-80 किमी प्रति घंटे के मध्य थी। हादसा रविवार सुबह करीब चार बजे तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के पचोर गांव के पास हुआ। हादसे के बाद ट्रक समेत चालक भाग निकला।

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के 189 किलोमीटर पर पचोर गांव के पास से स्लीपर बस निकल रही थी। बस में लगभग 20 यात्री थे। औरैया निवासी अनमोल बस चला रहा था, वहीं परिचालक आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मीरा बिहार कालोनी निवासी संतोष कुमार पुत्र डालचंद्र उसकी बगल की सीट पर था।

    बस के आगे कंटेनर चल रहा था। जिसे तेज गति में ओवरटेक करने में बस अनियंत्रित होकर टकरा गई। हादसे के समय ज्यादातर यात्री नींद में थे। अचानक से लगे झटके व तेज आवाज को सुनकर उनकी आंख खुल गई और सभी चिल्लाने लगे। इस बीच एक्सप्रेसवे से निकल रहे वाहनों में कुछ वाहन सवार रुक गए।

    कुछ देर में यूपीडा की टीम पहुंची और बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला। इसमें बस चालक व परिचालक भी रहे। मेडिकल कालेज तिर्वा में परिचालक संतोष को चिकित्सक ने मृत बता दिया। घटना की जानकारी होने पर दोपहर करीब दो बजे संतोष के स्वजन मेडिकल कालेज पहुंचे। जिन्हें पुलिस ने पूरा घटनाक्रम बताया।

    छोटी दीपावली के दिन हादसे ने संतोष के परिवार की खुशियां छीन ली। सभी बेहाल रहे। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर स्वजन आगरा चले गए। प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला ने बताया कि क्षतिग्रस्त बस टोल प्लाजा के पास खड़ी कर दी गई है।

    एटा के सकरौली थाना क्षेत्र के सहीदासपुर गांव निवासी 38 वर्षीय अशोक कुमार सिंह पुत्र रघुनाथ, 25 वर्षीय दिनेश पुत्र रघुनाथ गंभीर रूप से घायल हैं। राजकीय मेडिकल कालेज तिर्वा में घायलों को भर्ती कराया गया। आठ यात्रियों को आंशिक चोट आने पर दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। हादसे के संबंध में तहरीर नहीं मिली है।