    एटा के DM ने लेखपाल-सचिव को सुना दिया ये आदेश, अब अतिक्रमण मिला तो कार्रवाई पक्की

    By vinay kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:50 PM (IST)

    एटा जनपद की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने लेखपालों को पंचायत स्तर पर ही जनसमस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जनपद में संचारी रोग और दस्तक अभियान की शुरुआत की जानकारी दी गई। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

    लेखपाल, सचिव रोस्टर से क्षेत्र में करें भ्रमण-डीएम

    जागरण संवाददाता, एटा। जनपद की तीनो तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि लेखपाल, पंचायत सचिव रोस्टर के अनुसार क्षेत्र में भ्रमण करें। जिससे जनता की समस्याएं पंचायत में ही निपट सकें। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी शिकायतों के निस्तारण की स्वयं मानीटरिंग करें, जिससे शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो सके।

    जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने तहसील जलेसर संपूर्ण समाधान दिवस में प्रतिभाग किया। जिसमें उन्हाेंने कहा कि लेखपाल, पंचायत सचिव रोस्टर के अनुसार अपने आवंटित ग्राम में भ्रमण कर जनसमस्याओं का निस्तारण करें। चकरोड, नजूल, ग्राम समाज आदि सरकारी भूमि पर कब्जा मिली तो संबंधित लेखपाल की संलिप्तता मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।

    जनपद में पांच अक्टूबर से संचारी रोग एवं 11 अक्टूबर से दस्तक अभियान से शुरू हो रहा है। जिसमें सभी विभाग अपने विभागीय गतिविधियां माइक्रोप्लान के अनुसार संचालित करें। निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से सफाई पर जोर दिया जाए। जलेसर तहसील में 23 शिकायतों में से दो का मौके पर निस्तारण किया गया।

    डीएम ने छात्राओं को निशुल्क चश्मा वितरित किए। तहसील अलीगंज में एडीएम वित्त एवं राजस्व लालता प्रसाद शाक्य ने एसडीएम जगमोहन गुप्ता, तहसीलदार संजय कुमार के साथ मिलकर 18 में से एक शिकायत का मौके पर निस्तारण किया। जबकि एडीएम प्रशासन सत्य प्रकाश ने एसडीएम विपिन कुमार, तहसीलदार नीरज वार्ष्णेय के साथ मिलकर 20 में से चार शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया।

    इस अवसर पर सीडीओ डा. नागेन्द्र नारायण मिश्र, एसडीएम भावना विमल, सीएमओ डा. राजेन्द्र प्रसाद, पीडी सुरेन्द्र कुमार गुप्त, बीएसए दिनेश कुमार, डीडी कृषि सुमित कुमार, कृषि अधिकारी मनवीर सिंह, डीएसओ कमलेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।