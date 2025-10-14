एक ही हादसे में बुझ गए दो घरों के इकलौते चिराग, जिंदगी साथ-साथ और मौत भी ले गई एक साथ

जागरण संवाददाता, एटा। ये दो दोस्तों की कहानी है। बचपन का साथ था और जवानी भी साथ आई। जिंदगी की करवटें भी एक जैसी रहीं। पिता का साया भी उठा और सात फेरों की कसमें खाने वाली पत्नियां भी छोड़कर चलीं गईं। रिश्तों के नाम पर दोनों की दोस्ती थी और परिवार के नाम पर सिर्फ मां।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ रहने वाले इन दो दोस्तों को सोमवार रात जब मौत आई तो वो भी दोनों को साथ ही ले गई। बाइपास के किनारे साथ टहलते समय मौत की रफ्तार से आया वाहन कुचल कर चला गया। अपने-अपने घर के इकलौते चिराग एक साथ बुझ गए। दोनों घरों में बिलखने वालीं उनकी सिर्फ मां ही बची हैं। हादसे में दो दोस्तों की मौत ने बस्ती को गमगीन कर दिया है।

मुहल्ला गोविंददास निवासी 32 वर्षीय आशीष और विपिन की दोस्ती थी। दोनों अपने-अपने घर के इकलौते बेटे थे। जवान हुए तो विपिन ने परचून की दुकान संभाली और आशीष प्राइवेट नौकरी करने लगे। एक दूसरे की शादी में दोनों जमकर नाचे, लेकिन बाद में दोनों की पत्नियां रूठकर मायके चलीं गई।