एटा में सड़क हादसे में होमगार्ड समेत दो की मौत, ड्यूटी पर जा रहे थे; वाहन ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, एटा। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के पवास नहर समीप ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड को अज्ञात वाहन ने शनिवार शाम साढ़े पांच बजे टक्कर मार दी। इससे घायल हुए होमगार्ड की मृत्यु हो गई। हाेमगार्ड की कोतवाली नगर में ड्यूटी चल रही थी। दूसरी तरफ कस्बा मिरहची में छह अक्टूबर को बाइक की टक्कर से घायल हुए सेवानिवृत फौजी की उपचार के दौरान आगरा में मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना बागवाला क्षेत्र के गांव रामपुर निवासी 57 वर्षीय होमगार्ड रामसेवक की ड्यूटी कोतवाली नगर में रात की चल रही थी। स्वजन ने बताया कि ड्यूटी करने के लिए वह शनिवार शाम साढ़े छह बजे जा रहे थे। उसी दौरान लोगों ने उन्हें कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव पवांस नहर समीप घायल अवस्था में पड़ा देखा। जिसकी जानकारी राहगीरों ने स्वजन को दी।

इसके बाद स्वजन आनन-फानन में मौके पर पहुंच गए। जहां से उन्हें मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घाेषित कर दिया। इसकी जानकारी घर के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

वहीं दूसरी तरफ थाना मिरहची क्षेत्र के गांव नयाबांस निवासी 69 वर्षीय सेवानिवृत सैनिक रामवीर सिंह को कस्बा मिरहची में छह अक्टूबर के दिन बाइक में टक्कर मार दी थी। दूध लेने जाते वक्त हुए हादसे में घायल पूर्व सैनिक को स्वजन ने आगरा अस्पताल में भर्ती कराया था।