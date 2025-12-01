Etah News: बर्र के हमले में सेवानिवृत्त हवलदार की मौत, शादी वाले घर में गम का माहौल

संवाद सहयोगी जागरण, अलीगंज। कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के गांव किनौड़ी खैराबाद में खेत पर पानी लगाने गए मध्य प्रदेश पुलिस के सेवानिवृत्त हवलदार पर बर्र के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में वे मौके पर ही बेहोश हो गए। उन्हें स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

खेत पर पानी लगाने के लिए गए थे

सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी 67 वर्षीय अतर सिंह अपने खेत में पानी लगाने के लिए वहां लगी सबमर्सिबल पर रविवार सुबह आठ बजे गए थे। सुबह नौ बजे वे पानी लगा रहे थे, तभी ए पेड़ पर बर्र का झुंड था। इस झुंड ने अतर सिंह पर हमला कर दिया। बर्र इतनी ज्यादा संख्या में थी कि वहां मौजूद लोग अपनी-अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले, लेकिन बर्रों ने सेवानिवृत्त हवलदार को घेर लिया और उन पर चिपट गईं।

इस दौरान कोई भी बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जब गांव से कई लोग आ गए तब उन्होंने आग जलाकर बर्रों को भगाया। तब उन्हें गंभीर अवस्था में अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अलीगंज सीएचसी पर उन्हें मृत घोषित कर दिया

घटना स्थल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाते समय ही उनकी मौत हो गई। मृतक के भतीजे कुलदीप की बारात रविवार को सैफई जानी थी। इसलिए स्वजन ने बिना पोस्टमार्टम कराए अतर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। शाम के समय गमगीन माहौल में बरात गई।