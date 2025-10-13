गड्ढे और जाम से मिलेगी इस हाईवे पर सफर करने वालों को राहत, 24 KM तक बन रही नई सड़क

Language
    By Anil Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:58 PM (IST)

    एटा में कासगंज हाईवे का नवीनीकरण कार्य शुरू हो गया है, जिससे राहगीरों को जल्द ही राहत मिलेगी। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़े इस मार्ग पर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर तक सड़क का नवीनीकरण किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, कार्य गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है, जिससे सड़क पर सफर सुगम और सुरक्षित हो सकेगा।

    जर्जर पड़े कासगंज हावे का नवीनीकरण शुरू।

    जागरण संवाददाता, एटा। जनपद की सीमा में आने वाले कासगंज हाईवे का नवीनीकरण कार्य चल रहा है। लंबे समय से बदहाल पड़े इस मार्ग की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आए दिन वाहनों के फंसने और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। राहगीरों को गड्ढों भरी सड़क से गुजरना किसी मुसीबत से कम नहीं था।

    जिला मुख्यालय से 24 किमी तक होगा सड़क का नवीनीकरण कार्य

    जिला मुख्यालय से लगभग 24 किलोमीटर तक जनपद की सीमा में आता है, यह मार्ग अत्यंत जर्जर हो चुका था। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे होने से स्थिति और भी खराब थी। इस समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अप्रैल माह में ही नवीनीकरण कार्य के लिए प्रस्ताव भेजकर मंजूरी हासिल कर ली थी। हालांकि, बरसात और मौसम की अनुकूलता न रहने के कारण कार्य में देरी होती रही। अब मौसम साफ होते ही विभाग ने सड़क मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करा दिया है।

     

    कासगंज की तरफ से बनाकर लाया जा रहा है हाईवे

     

    पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा रहा है ताकि आने वाले वर्षों तक सड़क बेहतर स्थिति में बनी रहे। लंबे समय से इस मार्ग के सुधरने का इंतजार था। अब नवीनीकरण कार्य शुरू होने से लोगों में राहत और संतोष है। जल्द ही इस मार्ग पर सफर सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। यह सड़क एटा-कासगंज के बीच व्यापारिक और यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इसके बनने से जिले की संपर्क व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा।


    अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड-1 आदेश कुमार वर्मा ने बताया कि सड़क मार्ग के पूर्ण होने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन पूरी गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है। पिछले दिनों में वर्षा होने के चलते मौसम अनुकूल नहीं था और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर असर पड़ता, इसके वजह से नहीं कराया गया। अब तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है और राहगीरों को राहत मिलेगी।