    गुरु गोविंद सिंह जयंती पर सार्वजनिक अवकाश, एटा में सभी स्कूल और दफ्तर रहेंगे बंद

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:08 AM (IST)

    गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि शासन तथा सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी कार्यक ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, एटा। गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर 27 दिसंबर शनिवार को जनपद में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि शासन तथा सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है।

    घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिन जनपद के समस्त शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों के साथ-साथ शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शासनादेश के अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

    पोर्टल पर फीड होगी विकास कार्य की योजनाएं

    एटा। अगले वित्तीय वर्ष में होने वाले विकास कार्याे को लेकर पहले से ही कामकाज शुरू हो गया है। जिसमें सभी पंचायतों में कार्यो से जुड़ी बैठक कराई जा रही हैं। इसके बाद तैयार होने वाली कार्य योजनाओं की पोर्टल पर फीडिंग की जाएगी। जिसके हिसाब से आगामी समय में पंचायतों में विकास कार्य कराए जा सकेगें।

    आगामी समय में होने वाले कामों की होगी फीडिंग

    ग्राम पंचायताें में नाली, खडंगा, सीसी, इंटरलोकिंग सहित अन्य तरह के विकास कार्य कराए जाते हैं। जिससे पंचायत में रहने वाले लोगों को उनसे लाभ मिल सके। उन्हीं विकास कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिए नया तरीका शुरू किया है। जिसमें सबसे पहले पंचायतों में कार्याे को लेकर बैठक आयोजित कराई जा रही हैं। जिसमें होने वाली सहमति के अनुसार विकास कार्य कराए जाने हैं। सरकारी आदेश होने के बाद जिले में कामों से जुड़ी बैठकें आयोजित हो रही हैं। कुछ पंचायताें में बैठकों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

    बैठक प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायतों में होने वाले कामों की कार्य योजनाएं पोर्टल पर दर्ज कराई जाएंगी। इसके लिए जनवरी तक का पंचायतों को समय दिया गया है। वहीं डीपीआरओ मुहम्मद राशिद ने बताया कि कार्य योजना फीडिंग से जुड़ी जानकारी पंचायतों को दी जा चुकी है।