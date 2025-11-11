आखिर किस कारण हुई प्रॉपर्टी डीलर हामिद अली की हत्या, हत्यारे लापता; एटा पुलिस तलाश रही सुराग

जागरण संवाददाता, एटा। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मारहरा गेट निवासी वार्ड छह के भाजपा सभासद कफील अहमद के प्रॉपर्टी डीलर भाई हामिद अली उर्फ पप्पू की हत्या के बाद दूसरे दिन भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा। अभी तक पुलिस को यह लाइन भी नहीं मिल पाई कि आखिर किस कारण हत्या की गई। मामले की जांच जीआरपी कर रही है, लेकिन सिविल पुलिस की टीम उसका सहयोग कर रहीं हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक के घर मातमपुर्सी के लिए लोगों का तांता शनिवार रात छह बजे से लेकर 8.40 बजे के बीच प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनका शव रेलवे यार्ड के पास ट्रैक पर पड़ा मिला था। उसे पिस्टल से गोलियां मारी गईं थीं और दो गोली लगीं थीं। सिविल पुलिस के साथ जीआरपी की टीम ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, मगर जीआरपी टीम का कहना है कि अभी परिवार वालों ने कोई विशेष जानकारी नहीं दी है इस कारण अपने स्तर से ही मामले का पर्दाफाश किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की टीमें बार-बार प्रापर्टी डीलर के स्वजन से संपर्क कर रहीं हैं। अभी तक सिर्फ संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है।

संदिग्धों की जुटाई जा रही जानकारी

यह देखा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेजों में जो लोग हामिद के आसपास दिख रहे हैं, उनमें से कोई मिल जाए ताकि कुछ सुराग लग सके। लेकिन अभी तक इसमें भी सफलता नहीं मिल पाई है। हामिद की तीन शादियां हुईं, दो पत्नियों से पहले ही तलाक हो चुका है और तीसरी पत्नी सोनम उनके साथ रह रही थी। हामिद की लाइफ स्टाइल पूरे मुहल्ले में चर्चाओं में रहती थी। गुत्थी अभी भी शौकीन मिजाजी और प्रापर्टी डीलिंग को लेकर उलझी हुई है, लेकिन किसने मारा और क्यों मारा यह सवाल अनुत्तरित बने हुए हैं। ऐसे में पुलिस को भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है।