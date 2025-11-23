आज तीन घंटे बंद रहेगी इस जिले में बिजली आपूर्ति, समय से किस्त न देने पर लगेगा बिलंब शुल्क

जागरण संवाददाता, एटा। उपकेंद्र पर मरम्मत संबंधी कार्य किया जाएगा। इसे लेकर रविवार 23 नवंबर को तीन घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रखी जाएगी। काम होते की सप्लाई सुचारू होगी। 220 केवी उपखंड अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि केंद्र पर मरम्मत एवं जंपरिंग का आवश्यक कार्य किया जाएगा। जिसे लेकर रविवार सुबह सात से दस बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। जिसे लेकर उन्होंने इन्डस्ट्रीअल, अमापुर, मेडिकल कालेज, रिजोर, मलावन, बागवाला, पिलुआ, यूपीएसआईडीसी, सकीट, कोतवाली देहात, रेलवेरोड, ठंडी सड़क आदि जगहों पर विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से इतने समय के लिए बैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा है।

समय से किस्त न देने पर लगेगा बिलंब शुल्क

एटा। विद्युत बिल बकायेदारों के लिए सरकार ने बिल राहत योजना शुरू की है। जिसके लिए तीन चरण तय किए गए हैं। जिसके दौरान बनने वाली किस्तों को समय से अदा न करने पर उपभोक्ता को बिलंब शुल्क भी देना होगा। किस्त लंबित होने की जानकारी उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर दी जाएगी। लगातार चार किस्त जमा न करने पर उपभोक्ता का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

कर्मचारियों को दी जा रही जानकारी, अधिक से अधिक पंजीकरण पर रहेगा जोर ऐसे लोग जिन पर लंबे समय से विद्युत बिल बकाया है। जो ब्याज सहित अदा नहीं कर सकते। उनके लिए सरकार ने विद्युत बिल राहत योजना शुरू की है। जिसमें उपभोक्ताओं के लिए दो हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क रखा गया है। इसके बाद उनकी सहूलियत के लिए किस्तों में भुगतान का प्राविधान भी रखा है। उसी किस्त को समय से अदा न करने पर उपभोक्ता को बिलंब शुल्क देना होगा। इसके लिए पहली बार में 50, दूसरी में 150, तीसरी में 300 रुपये लेट फीस तय की गई है।

इसके अलावा शासन ने यह भी आदेश दिया है कि किस्त बनने के बाद लगातार चार किस्त किसान समय से अदा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिती में उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। बता दें कि जिले में एक दिसंबर से विद्युत बिल राहत योजना की शुरूआत होनी है। जो फरवरी अंत चलेगी।