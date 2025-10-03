यूपी में अब धान, बाजर और मक्का का कितना है MSP? खरीद शुरू होने के पहले दिन कोई किसान लेकर नहीं पहुंचा अनाज

एटा जिले में किसानों से धान मक्का और बाजरा की खरीद के लिए केंद्र शुरू हो गए हैं लेकिन पहले दिन कोई किसान अनाज लेकर नहीं पहुंचा। रामनवमी और दशहरा के अवकाश के कारण खरीद में दो दिन की देरी हुई है। सरकार ने धान का मूल्य 2369 रुपये मक्का का 2400 रुपये और बाजरा का 2775 रुपये तय किया है।

जागरण संवाददाता, एटा। जनपद में किसानों से इस बार एक साथ धान, मक्का और बाजरा अनाज की खरीद शुरू कराने के लिए केंद्रों का संचालन शुरू हो गया। हालांकि पहले दिन कोई किसान अनाज लेकर नहीं पहुंचा। रामनवमी और दशहरा अवकाश के चलते इस बार निर्धारित तिथि से दो दिन देरी से अनाज की खरीद शुरू हो सकी है। पंजीकरण कराने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है।

किसानों से धान खरीद करने के लिए इस बार जिले में 24 धान, 11 बाजरा और चार जगहों मक्का खरीद केंद्र बनाए गए हैं। जिन पर पंजीकरण कराने वालो किसानों से खरीद परोख्त की जाएगी। सरकार ने इस बार किसानों के लिए धान का मूल्य 2369, मक्का 2400 और बाजरा का भाव 2775 रुपये निर्धारित किया है।

आदेश हाेने के बाद जिले में शुक्रवार से सभी जगहों पर केंद्रों का संचालन शुरू कराया गया है। बता दें कि सरकार ने एक अक्टूबर से अनाज की खरीद शुरू कराने का आदेश दिया था, हालांकि दो दिन अवकाश होने के चलते तीन अक्टूबर से खरीद शुरू हो सकी है।

केंद्र मंडी समिति के साथ ही अन्य जगहों पर बनाए गए हैं। जिन पर खरीद के लिए केंद्र प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं क्रय केंद्रो पर अनाज खरीद के लिए शासन ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। जिनमें सात हजार एमटी धान, 16800 मीट्रिक टन बाजरा और 800 एमटी मक्का खरीद तय की गई है।