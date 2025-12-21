Language
    OLX पर डाला विज्ञापन, टेस्ट ड्राइव के बहाने कार उड़ा ले गए बदमाश, गाड़ी मालिक को बेहोश कर किया कांड

    By Pravesh Dixit Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:59 PM (IST)

    ओएलएक्स पर कार बिक्री का विज्ञापन देखकर बदमाशों ने सौदा तय किया और टेस्ट ड्राइव के बहाने कार मालिक को हाईवे पर ले गए। वहां नशीला पदार्थ खिलाकर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, एटा। ओएलएक्स पर एक व्यक्ति ने अपनी कार बेचने का विज्ञापन डाला, जिसे बदमाशों ने देख लिया और वे कार का सौदा तय करने के लिए शहर में आ गए। बदमाशों ने कार मालिक को कार सहित बुला लिया। इसके बाद टेस्ट ड्राइव के बहाने अलीगढ़ की ओर हाईवे पर ले गए, जहां कार मालिक को नशीला पदार्थ खिला दिया और बेहोशी की अवस्था में मालिक काे कार से उतारकर कार को लेकर भाग गए। मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    श्याम बिहार कालोनी के रहने वाले नवीन कुमार ने बताया कि उनके भाई योगेश कुमार कार बेचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ओएलएक्स वेबसाइट पर विज्ञापन पोस्ट कर दिया था। जिसे बदमाशों ने देख लिया और योजनाबद्ध तरीके से वे एटा आ गए। बदमाशों ने फोन करके कार मालिक को रोडवेज बस स्टैंड पर बुला लिया। आरोपित बातचीत करने लगे।

    नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया

    उन्होंने कहा कि वे टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं। इसके लिए वे कार को हाईवे पर ले गए और सुन्ना नहर के पास बदमाशों ने किसी पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिला दिया और योगेश को पिला दिया, जिससे वे बेहोश हो गए।

    इस दौरान आरोपितों ने लघुशंका के बहाने कार रोक ली और योगेश को उतारकर भाग गए। कार मालिक को राहगीरों ने सड़क किनारे पड़ा देखा तो पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर भी पहुंच गई। परिवार के लोग भी पहुंच गए। पीड़ित ने रविवार को मामले की तहरीर दी, जिस पर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

    अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय का कहना है कि बदमाशों की तलाश के लिए थाने की पुलिस के अलावा एसओजी की टीम भी लगाई गई है। पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज और काल डिटेल खंगाल रहीं हैं।