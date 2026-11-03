अभी मुफ्त पाए पानी कनेक्शन, अलीगंज में 24 करोड़ की योजना तैयार, 35000 लोगों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, एटा। अलीगंज नगर में पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए तैयार की जा रही पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य अब पूर्ण होने के करीब है। जल निगम की ओर से घरों तक पानी पहुंचाने के लिए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। परियोजना का निर्माण पूरा होने और संचालन शुरू होने के बाद कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित धनराशि चुकानी होगी। इसके बावजूद नगरवासी कनेक्शन लेने में अपेक्षित रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

अलीगंज में करीब 24 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना से नगर की लगभग 35 हजार आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है।

सात हजार कनेक्शन देने का लक्ष्य इसके लिए नगर में सात हजार पानी के कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल निगम की ओर से लोगों को निशुल्क कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बड़ी संख्या में लोग इसके लिए आगे नहीं आए हैं। परियोजना का काम पूरा होने के बाद जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान में कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को कोई धनराशि नहीं देनी पड़ रही है। यह सुविधा परियोजना निर्माण और कनेक्शन वितरण के मौजूदा चरण में उपलब्ध है। संचालन शुरू होने के बाद कनेक्शन लेने वालों को निर्धारित शुल्क देना होगा।