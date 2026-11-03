संंभल में टैंक की खोदाई में निकला मिट्टी का कलश, अंदर निकला अंग्रेजों के जमाने का 'खजाना', अब होगी जांच

संवाद सूत्र, गुन्नौर(संभल)। गांव जगन्नाथपुर में करीब एक माह पहले गटर की खोदाई के दौरान मिट्टी का कलश मिलने का मामला अब चर्चा में है। पुलिस अब तक करीब 70 चांदी के सिक्के बरामद कर चुकी है। बताया जा रहा है कि सिक्के वर्ष 1875 के हैं और विक्टोरिया शासनकाल के हैं। इस मामले में अब जांच की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग करेगा। इसके लिए पुलिस ने उन्हें पत्राचार कर दिया है।

गटर की खोदाई में मिला था मिट्टी का कलश गांव निवासी रोहन के घर गटर की खोदाई के लिए दो मजदूर लगाए गए थे। खोदाई के दौरान मिट्टी का कलश मिलने पर एक मजदूर उसे कट्टे में भरकर ले गया, जबकि दूसरे मजदूर को कुछ सिक्के दिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद मामला गांव में फैल गया। मकान मालिक रोहन ने पुलिस से शिकायत की।