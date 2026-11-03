संंभल में टैंक की खोदाई में निकला मिट्टी का कलश, अंदर निकला अंग्रेजों के जमाने का 'खजाना', अब होगी जांच
संभल के गुन्नौर में गटर की खुदाई के दौरान एक मिट्टी के कलश से 1875 के विक्टोरिया शासनकाल के चांदी ...और पढ़ें
HighLights
गटर की खुदाई में मिला मिट्टी का कलश।
कलश में मिले 1875 के विक्टोरिया शासनकाल के चांदी के सिक्के।
पुलिस ने 70 सिक्के बरामद कर पुरातत्व विभाग को सौंपा।
संवाद सूत्र, गुन्नौर(संभल)। गांव जगन्नाथपुर में करीब एक माह पहले गटर की खोदाई के दौरान मिट्टी का कलश मिलने का मामला अब चर्चा में है। पुलिस अब तक करीब 70 चांदी के सिक्के बरामद कर चुकी है। बताया जा रहा है कि सिक्के वर्ष 1875 के हैं और विक्टोरिया शासनकाल के हैं। इस मामले में अब जांच की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग करेगा। इसके लिए पुलिस ने उन्हें पत्राचार कर दिया है।
गटर की खोदाई में मिला था मिट्टी का कलश
गांव निवासी रोहन के घर गटर की खोदाई के लिए दो मजदूर लगाए गए थे। खोदाई के दौरान मिट्टी का कलश मिलने पर एक मजदूर उसे कट्टे में भरकर ले गया, जबकि दूसरे मजदूर को कुछ सिक्के दिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद मामला गांव में फैल गया। मकान मालिक रोहन ने पुलिस से शिकायत की।
पुलिस ने 70 सिक्के किए बरामद
पुलिस ने जांच के दौरान करीब 70 सिक्के बरामद किए हैं। कोतवाली के एसएसआई संदीप मलिक ने बताया कि पुरातत्व विभाग को सूचना दे दी गई है। सिक्कों की प्रमाणिकता और ऐतिहासिक महत्व की जांच विभाग करेगा।