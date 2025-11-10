यूपी के इस जिले में बन रहा 8 लेन का नया हाईवेः बेहतर सड़क सुविधा के साथ देना होगा टोल टैक्स
एटा से आगरा तक बन रहे हाईवे पर नगला कंचन के पास टोल प्लाजा बनेगा। आठ लेन के इस टोल प्लाजा पर फास्टैग से भुगतान होगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। हालांकि, स्थानीय लोगों को टोल लगने से आर्थिक बोझ बढ़ने की चिंता है। टोल से प्राप्त धन का उपयोग सड़क के रखरखाव में किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, एटा। जिला मुख्यालय से निधौली कलां होते हुए जलेसर के रास्ते आगरा तक बनाए जा रहे नए हाईवे पर अब यात्रियों को बेहतर सड़क सुविधा के साथ टोल टैक्स भी देना होगा। निर्माणाधीन इस हाईवे पर नगला कंचन के पास एक टोल प्लाजा स्थापित किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, टोल प्लाजा के निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और हाईवे के साथ ही इसका कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा।
आठ लेन से होगी आवागमन की सुविधा
यह टोल प्लाजा आठ लेन का होगा, जिसमें आने-जाने के लिए चार-चार लेनें निर्धारित की जाएंगी। टोल प्लाजा के निर्माण से वाहनों का आवागमन सुगम और नियंत्रित रहेगा। साथ ही, इस मार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों को निर्धारित दरों के अनुसार टोल टैक्स देना होगा। विभाग का कहना है कि आधुनिक तकनीक से लैस इस टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित स्वचालित भुगतान प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे यात्रियों को लंबी लाइनों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
आधुनिक तकनीक से लैस टोल पर फास्टैग आधारित रहेगी भुगतान प्रणाली
हाईवे के निर्माण से एटा, निधौली कलां, जलेसर और आगरा के बीच यात्रा का समय काफी कम होगा। साथ ही, व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि सड़क बनने से आवागमन तो आसान होगा, लेकिन टोल लगाए जाने से रोजाना यात्रा करने वालों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।
अधिशासी अभियंता एनएचए इटावा रवींद्र जयसवाल का कहना है कि टोल से प्राप्त धनराशि का उपयोग सड़क के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में किया जाएगा। हाईवे निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और आने वाले महीनों में टोल प्लाजा का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इससे क्षेत्र में परिवहन सुविधा और यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।