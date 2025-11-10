यूपी के इस जिले में बन रहा 8 लेन का नया हाईवेः बेहतर सड़क सुविधा के साथ देना होगा टोल टैक्स

जागरण संवाददाता, एटा। जिला मुख्यालय से निधौली कलां होते हुए जलेसर के रास्ते आगरा तक बनाए जा रहे नए हाईवे पर अब यात्रियों को बेहतर सड़क सुविधा के साथ टोल टैक्स भी देना होगा। निर्माणाधीन इस हाईवे पर नगला कंचन के पास एक टोल प्लाजा स्थापित किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, टोल प्लाजा के निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और हाईवे के साथ ही इसका कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा।

आठ लेन से होगी आवागमन की सुविधा

यह टोल प्लाजा आठ लेन का होगा, जिसमें आने-जाने के लिए चार-चार लेनें निर्धारित की जाएंगी। टोल प्लाजा के निर्माण से वाहनों का आवागमन सुगम और नियंत्रित रहेगा। साथ ही, इस मार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों को निर्धारित दरों के अनुसार टोल टैक्स देना होगा। विभाग का कहना है कि आधुनिक तकनीक से लैस इस टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित स्वचालित भुगतान प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे यात्रियों को लंबी लाइनों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा।