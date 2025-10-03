Language
    यूपी में वोटर लिस्‍ट से कटे 98 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम, कहीं आप भी तो नहीं शामिल

    By vinay kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:32 PM (IST)

    यूपी के एटा में त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है। बीएलओ के माध्यम से 98073 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं जिनमें मृतक और पलायन करने वाले शामिल हैं। वहीं 180942 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और 28439 मतदाताओं के नामों में संशोधन किया गया है। सत्यापन अभियान छह अक्टूबर तक चलेगा।

    180942 लोगों के नाम जोड़े भी गए। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, एटा । जनपद में त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चलाया जा रहा है। जिसके दौरान दो अक्टूबर दोपहर तक बीएलओ के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण के दौरान जिले में 98073 मतदाताओं को सूची से डिलीट किया गया है।

    जिनमें मृतक, शादी और दूसरी जगह पलायन करने वाले शामिल हैं। इसी अभियान में डेढ़ लाख से अधिक मतदाताअों का नाम सूची में जोड़ा गया है। लोगों द्वारा किए गए आवेदनों का इनदिनों बीएलओ डोर टू डोर पहुंच छह अक्टूबर तक सत्यापन कर रहे हैं।

    त्रिस्तरीय चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तेजी से जिले में किया जा रहा है। जिसमें लोगों को सूची में नाम जोड़ने, काटने और संशोधन के लिए बीएलओ को प्रत्येक तहसील क्षेत्र में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा इस बार लोगों को आनलाइन आवेदन करने का मौका भी दिया गया था।

    मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान के दौरान दो अक्टूबर दोपहर तक जिले की तीनों तहसीलों में 98073 मतदाताआें का सूची से नाम हटाया गया है। जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो मृतक हैं या फिर शादी होकर दूसरी जगह चले गए हैं। इसी अभियान में मतदाता सूची में तीनाें तहसील क्षेत्र में 180942 लोगों के नाम जोड़े भी गए। जबकि 28439 लोगों का मतदाता सूची में संशोधन भी किया गया।

    वहीं अगर तहसील के हिसाब से बात की जाए तो तहसील सदर क्षेत्र में सबसे अधिक वोट सूची से हटाए गए हैं। वहीं एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश ने बताया कि बीएलओ के माध्यम से छह अक्टूबर तक सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद फाइनल डिलीट, संशोधन एवं नाम जोड़ने का आंकलन हो सकेगा।

    • तहसील -- -- -- कटे -- -- -- -नाम जुड़े -- -- -- -संशोधन
    • सदर -- -- -48415 -- -- -- -88590 -- -- -- -- 13073
    • अलीगंज -- -- -31206 -- -- -- -55828 -- -- -- -- 9510
    • जलेसर -- -- -- 18452 -- -- -- -36524 -- -- -- -- 5856