एटा में दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने सुनाई 15 साल की सजा, 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया

जागरण संवाददाता, एटा। दुष्कर्म के आरोपित को विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल ने 15 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विभिन्न मामलों में अन्य सजा दी गई है। सभी सभा साथ-साथ चलेंगी।

तमंचा देकर धमकाया और दुष्कर्म किया थाना रिजोर क्षेत्र में वर्ष 2020 में एक महिला के पति ने गांव बख्शीपुर के रहने वाले रवि के विरुद्ध पत्नी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला 13 अक्टूबर 2020 को लहसुन के खेत में काम करने गई थी, तभी तमंचा लेकर रवि पहुंचा और उसने महिला को धमकाया। उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में धमकी देते हुए भाग गया। इसके बाद आरोपित के विरुद्ध महिला के पति ने मुकदमा दर्ज कराया था। पांच वर्ष तक यह मामला विचाराधीन रहा। इसके बाद अब आरोपित को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा जान से मारने की धमकी, आर्म्स एक्ट आदि में भी सजा सुनाई गई है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। मामले में सरकार की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रदीप गुप्ता एडवोकेट ने की।