    सोशल मीडिया पर कड़ी नजर, माहौल खराब करने वालों पर करें कार्रवाई... डीआईजी प्रभाकर चौधरी का एटा पुलिस को आदेश

    By vinay kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:26 AM (IST)

    आगामी त्योहारों के मद्देनजर अलीगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक ने एटा में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ पैदल मार्च किया मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया और रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था देखी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन में मिशन शक्ति अभियान को प्रभावी बनाने पर ज़ोर दिया गया।

    शहर में पैदल मार्च करते पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ प्रभाकर चौधरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, एटा। आगामी त्योहारों को देखते हुए अलीगढ़ परिक्षेत्र पुलिस उप महानिरीक्षक मुख्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों संग पैदल मार्च किया। साथ ही कोतवाली नगर पहुंचकर वहां मिशन शक्ति केंद्र को देखा। सैनिक पड़ाव में चल रहे रामलीला में भी सुरक्षा व्यवस्था को देखा। मिशन शक्ति पांच से जुड़ी पुलिस लाइन स्थित बहुद्देशीय हाल में गोष्ठी कर निर्देश भी दिए।

    इंटरनेट मीडिया पर रखी जाए कड़ी नजर, माहौल खराब करने वालों पर की जाए कार्रवाई

    पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ रेंज प्रभाकर चौधरी शनिवार शाम को मुख्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने सबसे पहले कोतवाली नगर पहुंच मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने एसएसपी श्याम नारायण सिंह व अन्य अधिकारी संग आगामी त्यौहारों को लेकर जीटी रोड, रामलीला ग्राउंड सहित अन्य जगह पर पैदल मार्च किया। रामलीला मे आने वाली भीड़ और रावण दहन वाले स्थान व पुलिस व्यवस्था का निरीक्षण कर ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

    अफवाहें न फैलाएं, लोगों से अपील

    प्रभाकर चौधरी ने बताया कि कोई भी शरारती तत्व शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके। उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह, भ्रामक सूचना प्रसारित न करने के लिए लोगों से अपील की गई। साथ ही कहा कि ऐसा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाई की जाए।

    इसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिस लाइन स्थित बहुद्देशीय हाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति पांच अभियान को अधिक प्रभावी बनाने पर जाेर दिया गया। इस दौरान एएसपी क्राइम योगेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकार सदर संजय सिंह, क्षेत्राधिकार जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकार सकीट कीर्तिका सिंह, सीओ अवनीश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।