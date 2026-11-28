जागरण संवाददाता, एटा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जेवलिन थ्रो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले एथलीट पुष्पेंद्र सिंह यादव विवाह बंधन में बंध गए। अलीगढ़ में उनका विवाह प्राची यादव के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद दुल्हन सहित पैतृक गांव जैथरा के भलोल पहुंचने पर गांव सहित जिले के शुभचिंतकों और खेल प्रेमियों में खुशी है। लोगों ने नवदंपती को शुभकामनाएं देते हुए सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की।

जैथरा विकासखंड क्षेत्र के गांव भलोल निवासी पुष्पेंद्र सिंह यादव ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर खेल जगत में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है।

पुष्पेंद्र सिंह ने एशियाई पैरा गेम्स में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया था। इसके अलावा भी वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक हासिल कर चुके हैं। जेवलिन थ्रो में एशियाई पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया था जिले का गौरव पुष्पेंद्र का विवाह प्राची यादव के साथ हुआ है। प्राची दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। वह बदायूं में सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर तैनात गिरीश कुमार यादव की पुत्री हैं। उनका मूल गांव एटा जनपद का नगला गलू है। वर्तमान में उनका परिवार अलीगढ़ में निवास कर रहा है।