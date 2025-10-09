Language
    अलीगंज में युवक ने 'I Love Mohammed' का लगाया स्टेटस, वायरल होने के बाद पुलिस ने उठाया ये बड़ा कदम

    By Anil Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:54 PM (IST)

    अलीगढ़ में, एक युवक को 'आई लव मोहम्मद' के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। युवक ने दावा किया कि उसके बच्चे ने अनजाने में यह पोस्ट किया था। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में उसका चालान किया और लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने की अपील की।

    संवाद सहयोगी जागरण, अलीगंज। इंटरनेट मीडिया पर आई लव मोहम्मद लिखे स्टेटस के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पड़ताल के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    थाना प्रभारी निर्दोष सिंह सेंगर ने बताया कि मातादीन चौराहा निवासी जान आलम पुत्र कल्लू ने अपने मोबाइल पर आई लव मोहम्मद के साथ लिखा, टाइम आने पर ऐसे ही रप्पा रप्पा काटेंगे।” यह पोस्ट तेजी से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।

    कम पढ़ा-लिखा होना बताया वजह

    युवक से पूछताछ की गई। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह कम पढ़ा-लिखा है और उसके मोबाइल से किसी बच्चे ने यह स्टेटस लगा दिया था। जांच के बाद पुलिस ने मामला संवेदनशील मानते हुए एहतियात के तौर पर युवक का शांति भंग में चालान किया है।

    बताया जा रहा है कि इसी तरह की पोस्ट को लेकर कानपुर, बरेली और कासगंज में पहले भी तनाव की स्थिति बन चुकी है। पुलिस ने लोगों से इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने वाली गतिविधियों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है।