    देवरानी-जेठानी ने झगड़े के बाद उठाया ये खौफनाक कदम, सुनकर हिल जाएगा दिमाग

    By Anil Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:59 PM (IST)

    नगला सुमिरत में देवरानी-जेठानी के बीच विवाद के बाद दोनों ने कीटनाशक दवा पी ली, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। घटना उस समय हुई जब परिवार में तेरहमी का कार्यक्रम चल रहा था। नाराजगी में दोनों महिलाओं ने जहरीला पदार्थ निगल लिया।  

    संवाद सहयोगी, जैथरा। थाना क्षेत्र के नगला सुमिरत में देवरानी और जेठानी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। घटना के समय दोनों परिवार में तेरहमी का कार्यक्रम चल रहा था। झगड़े के कारण नाराजगी में दोनों महिलाओं ने जहरीला पदार्थ निगल लिया।

    दोनों महिलाओं की हालत बिगड़ने पर स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। ग्रामीणों ग्रामीणों ने बताया कि शिवानी पत्नी विनोद (23 वर्ष) और मुन्नी देवी पत्नी मुकेश (38 वर्ष) के बीच पुराना विवाद चल रहा था।

    मुन्नी देवी के बेटे अनुज ने बताया कि वह भिंड में नौकरी करते हैं और घर बाबा के शांति पाठ के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि गांव में एंबुलेंस देखकर उन्हें पता चला कि उनकी मां और चाची ने जहरीली दवा खा ली है। स्थानीय पुलिस और परिजन अब दोनों महिलाओं की सुरक्षा और इलाज पर नजर बनाए हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा पूरी घटना की जांच शुरू कर दी गई है।