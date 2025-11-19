ठंड बढ़ते ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा, एटा में हेड कॉन्स्टेबल सहित तीन लोगों की मौत; सर्दी में यूं रखें दिल का ख्याल

जागरण संवाददाता, एटा। सर्दी के सीजन की शुरूआत होते ही हृदय रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इन दिनों हार्ट के मरीज अधिक पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन इमरजेंसी में दो-चार मरीज भर्ती हो रहे हैं। हृदय रोगियों के लिए मेडिकल कॉलेज में फिलहाल पर्याप्त व्यवस्था नहीं है इसलिए उन्हें रेफर कर दिया जाता है।

इस बीच 24 घंटे में एक हेड कॉन्स्टेबल सहित तीन लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस लाइन में हेड कॉन्स्टेबल को अंतिम सलामी दी गई और पार्थिव शरीर स्वजन के सुपुर्द कर दिया। ओपीडी औसतन दस मरीज पंहुच ही जाते हैं।



मेडिकल कॉलेज में भी अधिक संख्या में पहुंच रहे हार्ट के मरीज 52 वर्षीय हेड कॉन्स्टेबल करन सिंह थाने में रात 12 बजे निधौली कलां थाने में ड्यूटी पर तैनात थे, तभी उनके सीने में दर्द हुआ। उन्हें तत्काल सीएचसी पर भर्ती कराया गया, जहां उनकी हृदय गति थम गई। चिकित्सकों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था, जिससे उनकी मौत हुई है। हेड कॉन्स्टेबल के परिवार को रात में ही सूचना दे दी गई और स्वजन भी रात में ही पहुंच गए। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां अंतिम सलामी दी गई।

हेड कॉन्स्टेबल मूल रूप से इटावा जनपद के सैफई थाना क्षेत्र के गांव उत्तमपुरा के निवासी थे। उनका पार्थिव शरीर स्वजन गांव ले गए। ठंड के सीजन में अहतियात बहुत जरूरी

इसके अलावा जैथरा कस्बा के रहने वाले 52 वर्षीय जगपाल सिंह सोमवार शाम आठ बजे घर में अपने बेड पर लेटे हुए थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और तत्काल ही मृत्यु हो गई। परिवार के लोग यहां मेडिकल कालेज की इमरजेंसी लेकर आए, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा गांव सकरारी थाना अवागढ़ निवासी नेम सिंह सोमवार शाम 7.30 बजे अपने घर पर मौजूद थे, तभी उन्हें घबराहट होने लगी और उन्होंने सीने में दर्द बताया। परिवार के लोग उन्हें भी मेडिकल कालेज की इमरजेंसी लाए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

मेडिकल कॉलेज में हार्ट यूनिट नहीं

इसके अलावा हार्ट के दो-तीन मरीज प्रतिदिन इमरजेंसी पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में यहां हार्ट यूनिट न होने से हृदय रोगियों को अधिक समस्या आ रही है, मजबूरीवश उन्हें रेफर करना पड़ रहा है। सर्दी में यह करें हृदय रोगी हफ्ते में तीन-चार बार, सुबह और शाम, अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करें।

अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आए तो तुरंत अपने डाक्टर से मिलें। कई बार दवा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

जिन लोगों को हृदय की समस्या है, उन्हें अत्यधिक ठंड में बिल्कुल भी टहलने नहीं निकलना चाहिए। केवल तब बाहर टहलें जब धूप हो और आपको लगे कि ठंड नियंत्रण में है।

सर्दियों में अपने शरीर को उचित रूप से गर्म रखें।

अपने रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) के स्तर को नियंत्रित रखें।