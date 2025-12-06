एमडीएम चावल बेचने पर प्रधानाध्यापिका निलंबित, एटा बीएसए ने की कार्रवाई 

जागरण संवाददाता, एटा। शीतलपुर विकास खंड क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय गाजीपुर पहोर में बच्चों के मिड डे मील के लिए आए चावल को बाजार में बिक्री करने के मामले को विभाग ने गंभीरता से लिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले में खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के बाद प्रथम दृष्टया प्रधानाध्यापिका को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर बीएसए ने की कार्रवाई

यहां बता दें कि 29 नवंबर की शाम को गाजीपुर पहौर के प्रधान शेखर कुशवाह की शिकायत के आधार पर शिकोहाबाद रोड स्थित गल्ला व्यापारी की दुकान पर छापा मारा गया था। मामले को लेकर एसडीएम ने भी खंड शिक्षा अधिकारी को सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मौके पर पहुंची खंड शिक्षा अधिकारी दीप्ति गुप्ता ने 10 कट्टों में साढे चार कुंतल चावल बरामद करते हुए सील करने की कार्रवाई की। मामले की जांच करते हुए रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी।

ग्राम प्रधान की शिकायत पर बिकता हुआ पकड़ा गया था 4.5 कुंतल चावल

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय की प्रधान अध्यापिका अलका राठौर से स्पष्टीकरण मांगते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करने को बुलाया। प्रधानाध्यापिका द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, उनके द्वारा जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वह भी पर्याप्त नहीं थे।