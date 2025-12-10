Language
    गुलशन ग्रोवर के साथ सेल्फी का दिखा क्रेज, डायलॉग सुनाकर जीता लोगों का दिल

    By Pravesh Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:55 AM (IST)

    अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने अलीगंज में कार्यक्रम में अपने संवादों से दर्शकों का दिल जीत लिया। रिटेलर्स गौरव अवार्ड समारोह में उनकी उपस्थिति आकर्षण का केंद ...और पढ़ें

    गुलशन ग्रोवर संग फोटो खिंचाने की मची होड़।

    संवाद सहयोगी जागरण l अलीगंज। बॉलीवुड के चरित्र अभिनेता गुलशन ग्रोवर के डायलॉग ने एक व्यवसायिक कार्यक्रम में धूम मचा दी। उन्होंने एक से बढ़कर एक डायलाग अपने चिर-परिचित अंदाज में सुनाए। इस दौरान उनके साथ सेल्फी लेने वालों में होड़ रही। अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा आयोजित रिटेलर्स गौरव अवॉर्ड सम्मान समारोह कार्यक्रम में गुलशन ग्रोवर की उपस्थिति आकर्षण का केंद्र बन गई। इस दौरान कपिल शर्मा के शो में मिमीक्री करने वाले बीआईपी गुप्ता ने कई फिल्मी कलाकारों और राजनीतिक दलों की आवाज सुनाकर दर्शकों को खूब गुदगुदाया।
     

    डायलॉग बोलकर लोगों का दिल जीत लिया

     
    कार्यक्रम का आयोजन सोमवार रात कस्बा अलीगंज में कायमगंज रोड स्थित एसएस रिसार्ट पर किया गया था। कार्यक्रम में नोर्थ इंडिया जोनल हेड विवेक जैन ने डीलरों का उत्साह बढ़ाया। टॉप-10 सूची में शामिल डीलरों को पुरस्कृत किया गया। सभी डीलरों को प्रतीक चिंह अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने दिए। बेड मैन, गन्ना चूस के, हम इंस्पेक्टर दूजे किस्म के हैं, कबीरा स्पीकिंग, मेडम माया तेरी पलट दूंगा काया कई फिल्मी डायलॉग बोलकर लोगों का दिल जीत लिया।
     

    अब तक 150 फिल्मों में काम कर चुके हैं गुलशन

     
    गुलशन ने बताया कि अब तक 150 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। मिमीक्री कलाकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेज प्रताप यादव की मिमीक्री की। कार्यक्रम के संयोजक सुजीत कुमार गुप्ता बौबी, यश संदीप गुप्ता और शिवांग गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया।
     

    ये रहे मौजूद

     
    इस अवसर पर एसएसपी श्याम नारायण सिंह, अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, जोनल हेड लाजिस्टिग ऊधम सिंह, कामर्शियल जोनल हेड दिलीप कोचर, रीजनल हेड मार्केटिंग पवन कोटियाल, रीजनल हेड टैक्नीकल रवि ठाकुर व सनी सिंह, संदीप श्रीवास्तव, अनुराग अग्रवाल, बीडीएम विपिन चौधरी, सुनील परमार, रितेश सिंह, उपेंद्र सिंह, प्रदीप तिवारी, निपुन सक्सेना आदि मौजूद रहे।

     

    		  
     
