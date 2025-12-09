GT Road Renovation: 1 करोड़ से शहर के 3 KM का नवीनीकरण, दूर होंगे जीटी रोड के गड्ढे
एटा में जीटी रोड की जर्जर स्थिति से लोगों को राहत मिलेगी। शहर में जीटी रोड के लगभग तीन किमी हिस्से का नवीनीकरण एक करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा। श ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी जागरण, एटा। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जीटी रोड की जर्जर स्थिति से राहत मिलने जा रही है। लंबे समय से टूटी-फूटी सड़क के कारण राहगीरों, स्कूल जाने वाले बच्चों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब जीटी रोड के लगभग तीन किमी हिस्से का नवीनीकरण एक करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा। इस कार्य की मंजूरी शासन से मिल चुकी है और पीडब्ल्यूडी द्वारा जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू कराया जाएगा।
शहर में उत्तर दिशा की सड़क का ही कराया जाएगा नवीनीकरण
जीटी रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे होने से वाहन चालक रोजाना जोखिम में सफर करते हैं। वर्षा में स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। व्यापारिक दृष्टि से भी जीटी रोड शहर की एक प्रमुख लाइफलाइन है, जहां से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। सड़क को दुरुस्त कराने की मांग लगातार उठ रही थी। नवीनीकरण कार्य पूरा होने के बाद लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।
स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में आसानी होगी। व्यापारियों का कहना है कि अच्छी सड़क होने से सामान लाने-ले जाने में लगने वाला समय और खर्च दोनों कम होंगे। स्थानीय निवासी इसे शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं।
जर्जर हालत होने की वजह से आवागमन में होने वाली परेशानी होगी दूर
अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड ललित कुमार अग्रवाल ने बताया कि नवीनीकरण के कार्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाएगा और सड़क को मजबूती देने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही कार्य जल्द शुरू कर निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने का लक्ष्य है। जीटी रोड के नवीनीकरण से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि शहर की सुंदरता में भी वृद्धि होगी।
