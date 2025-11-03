बनारस की तर्ज पर काली नदी के घाट पर होगी भव्य गंगा आरती, तैयारियां तेज

जागरण संवाददाता, एटा। जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह के मार्गदर्शन और मुख्य विकास अधिकारी डा. नागेन्द्र नारायण मिश्र के पर्यवेक्षण में जनपद में बनारस की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का आयोजन आज मंगलवार को किया जाएगा। यह आयोजन मौहरा घाट काली नदी मरथरा के पास, ग्राम नगला जगरूप, ब्लाक शीतलपुर में संपन्न होगा।



इस कार्यक्रम का उद्देश्य आस्था, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में दोपहर एक बजे से विविध गतिविधियां आयोजित होंगी, जिनमें मैराथन एक किलोमीटर दौड़, पर्यावरण कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक, जल संरक्षण पर प्रेरक भाषण, ग्रुप नृत्य, बैंड शो, चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता और हस्ताक्षर अभियान शामिल हैं। शाम पांच बजे दीपदान और भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा।