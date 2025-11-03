Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बनारस की तर्ज पर काली नदी के घाट पर होगी भव्य गंगा आरती, तैयारियां तेज

    By Anil Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:46 PM (IST)

    बनारस की तरह काली नदी के किनारे भव्य गंगा आरती की तैयारी ज़ोरों पर है। इस आरती का उद्देश्य नदी के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। श्रद्धालुओं में इस आयोजन को लेकर बहुत उत्साह है और वे बड़ी संख्या में इसमें भाग लेने की उम्मीद कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, एटा। जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह के मार्गदर्शन और मुख्य विकास अधिकारी डा. नागेन्द्र नारायण मिश्र के पर्यवेक्षण में जनपद में बनारस की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का आयोजन आज मंगलवार को किया जाएगा। यह आयोजन मौहरा घाट काली नदी मरथरा के पास, ग्राम नगला जगरूप, ब्लाक शीतलपुर में संपन्न होगा।

    इस कार्यक्रम का उद्देश्य आस्था, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में दोपहर एक बजे से विविध गतिविधियां आयोजित होंगी, जिनमें मैराथन एक किलोमीटर दौड़, पर्यावरण कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक, जल संरक्षण पर प्रेरक भाषण, ग्रुप नृत्य, बैंड शो, चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता और हस्ताक्षर अभियान शामिल हैं। शाम पांच बजे दीपदान और भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसमें स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरण और प्रसाद वितरण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर काली नदी के तट पर आस्था, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के इस पावन संगम का हिस्सा बनने की अपील की है।

    .