Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोस्ती, शराब और कत्ल... थाली में लात मारने पर गला घाेंटकर दोस्त की हत्या, लाश को बक्से में बंद कर भागा

    By pravesh dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:33 AM (IST)

    एटा के मलावन में शराब पीने के दौरान दो दोस्तों में झगड़ा हो गया। एक दोस्त ने दूसरे की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बक्से में बंद कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले का खुलासा किया और आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी पहले भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर चुका है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। मृतक का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, एटा। कस्बा मलावन में चार दिन से साथ रहकर शराब पी रहे दोस्त ने अपने ही दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को अपने ही घर में बक्से में बंद कर दिया। वारदात के बाद आरोपित घर का ताला लगाकर भाग गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने शक के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें युवक अपने दोस्त के घर आता-जाता दिखा। जब घर की तलाशी ली तो बक्से में शव मिल गया। आरोपित भागा हुआ है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    चार दिन से दोनों दोस्त साथ रहकर पी रहे थे शराब

    थाना व कस्बा मलावन के मोहल्ला ताल निवासी 45 वर्षीय जुझार सिंह शनिवार शाम छह बजे अपने घर से बाजार जाने की कहकर निकल आया था और वह अपने दोस्त विशाल के घर पहुंच गया। इससे पहले दिन में भी वे साथ-साथ थे। विशाल और जुझार सिंह शनिवार की शाम शराब पी रहे थे।

    दोनों ही नशे में थे, तभी विशाल थाली में भोजन लेकर आ गया, लेकिन नशे में बड़बड़ाते हुए जुझार सिंह ने भोजन की थाली में लात मार दी। बताया गया है कि इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा, दोनों एक-दूसरे के साथ गाली-गलौज करने लगे।

    भोजन की थाली में लात मारने पर हुआ विवाद

    इस दौरान विशाल ने घर में ही रखी पत्नी की साड़ी से जुझार सिंह का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विशाल ने जुझार सिंह के शव को बक्से का सामान बाहर निकालकर उसमें रख दिया और रात को ही वह गायब हो गया।

    रविवार को शाम तक जब विशाल के घर में कोई हलचल नहीं दिखी, न ही आरोपित दिखाई दिया तो गांव वालों को शक हुआ। मृतक के स्वजन और गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी कि चार दिन से जुझार सिंह विशाल के साथ ही रह रहा था। दोनों दिनभर शराब पीते थे।

    सीसीटीवी फुटेज से खुलासा, आरोपित पहले ही भगा चुका है अपने पिता और पत्नी को

    पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो जुझार सिंह विशाल के घर जाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद विशाल अकेला घर से निकलता दिखा, मगर जुझार सिंह साथ नहीं था। इससे पुलिस को शक हो गया कि जुझार सिंह के साथ कोई अनहोनी हुई है। इस आधार पर पुलिस ने घर खंगाला तो बक्से में शव मिल गया। यह भी बताया गया है कि आरोपित ने छह माह पूर्व अपनी पत्नी को मारपीटकर घर से निकाल दिया था, जबकि दस दिन पूर्व पिता की पिटाई की और उन्हें घर से भगा दिया।

    सूचना मिलने पर रविवार देर रात एसएसपी श्याम नारायण सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह मौके पर पहुंच गए।

    थाना प्रभारी मलावन रोहित राठी ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। मामले की तहरीर मिली है और आरोपित व एक अन्य के विरुद्ध मृतक के बेटे ने मुकदमा दर्ज कराया है।