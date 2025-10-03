यूपी में किसानों की बल्ले-बल्ले, फ्री में मिला ये सामान

एटा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण के लिए ई-लॉटरी आयोजित की गई। जिले के आठ विकास खंडों से किसानों ने मटर मसूर और चना के लिए आवेदन किया था जिनमें से लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया। चयनित किसानों को मिनीकिट उनके विकास खंड के राजकीय बीज गोदाम से मिलेगा। वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से होगा।

जागरण संवाददाता, एटा। कलक्ट्रेट पर शुक्रवार को को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निश्शुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण के लिए ई-लाटरी का आयोजन किया गया। यह प्रक्रिया समिति और किसानों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से पूरी की गई, जिसमें पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले के कुल आठ विकास खंडों में किसानों ने आवेदन किए थे। मटर के लिए लक्ष्य 75 के सापेक्ष 182 किसानों ने आवेदन किया, मसूर के 150 लक्ष्य के विरुद्ध 185 और चना के 50 लक्ष्य के मुकाबले 287 किसानों ने आवेदन किया। प्राप्त आवेदनों में से ई-लाटरी के माध्यम से चयन कर लिया गया है।