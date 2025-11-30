पूर्व सांसद राजवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश: बोले- पद को जिम्मेदारी समझें, एकजुट होकर करें सहयोग

जागरण संवाददाता, एटा। पूर्व सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि पद को अगर जिम्मेदारी समझकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर संगठन में निखार आएगा। सभी भाजपा कार्यकर्ता एकजुट रहें और नए जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता के साथ मिलकर काम करें। एकता से ही संगठन बनता है, समय-समय पर पदों में बदलाव किया जाता है। ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दी जाती है। इस अवसर पर पूर्व सांसद का नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने स्वागत किया, तो पूर्व सांसद ने भी उन्हें मालाएं पहनाईं।

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने किया पूर्व सांसद का स्वागत

शनिवार शाम चार बजे पूर्व सांसद लखनऊ से यहां पहुंचे। आसपुर स्थित टोल प्लाजा पर उनका भव्य स्वागत किया गया। गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ पूर्व सांसद को लाया गया। यहां पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद ने कहा कि शुक्रवार को जिस तरह से सभी जाति, वर्ग के लोगों ने भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का स्वागत किया है वह बता रहा है कि भाजपा की ताकत और ज्यादा बढ़ रही है। संगठन की कमान किसी न किसी को तो सौंपी ही जानी थी, लेकिन हमें पता था कि प्रमोद गुप्ता को ही सौंपी जानी थी।

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पार्टी को आगे बढ़ाएंगे पूर्व सांसद राजवीर ने कहा कि पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप जैन को अध्यक्ष पद के लिए बड़ा कार्यकाल मिला, उन्होंने अपने अनुभव से पार्टी को मजबूत किया। इसी अनुभव के साथ अब नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश में मोदी-योगी की सरकार है, विकास की कमी नहीं है। सभी कार्यकर्ता जो भी विकास हो रहा है उसकी निगरानी करें।

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने कही ये बात

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने कहा कि उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है और उन पर भरोसा जताया है उस पर वे खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे हमेशा से मार्गदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने जो अपेक्षा की है उस कसौटी पर हम हर कीमत पर खरा उतरेंगे। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को सर्वोपरि रखा जाएगा। किसी भी कार्यकर्ता को कोई समस्या है या फिर उत्पीड़न हो रहा है तो तत्काल बताएं।

मारहरा विधायक वीरेंद्र लोधी ने कहा कि संगठन में पद आते-जाते रहते हैं, हम सब जिम्मेदारी समझकर काम करते हैं, तभी पार्टी चलती है। पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप जैन ने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे और पार्टी को और अधिक ऊंचाईयों तक ले जाएंगे।