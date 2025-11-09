Etah News: पूर्व सभासद हामिद अली की गोली मारकर हत्या, रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव

अनिल गुप्ता, जागरण एटा। शहर कोतवाली क्षेत्र में पूर्व सभासद मारहरा गेट निवासी हामिद अली उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव शनिवार रात 10 बजे रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है। पूर्व सभासद के तीन गोलियां मारी गईं हैं।

पूर्व सभासद के भाई कफील अहमद हैं जो वर्तमान में सभासद हैं। घटना के पीछे प्रापर्टी के विवाद की आशंका व्यक्त की गई है। मृतक के घर भारी भीड़ उमड़ी है। बताया गया है कि हामिद अली रात नौ बजे खाना खाकर टहलने के लिए निकले थे। हत्या के बाद घर में कोहराम मचा है।