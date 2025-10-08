Language
    जेल से बाहर आए अखिलेश के करीबी सपा के पूर्व विधायक, समर्थकों से मिलकर भावुक हुए रामेश्वर सिंह यादव

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    अलीगंज के पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव जेल से रिहा होकर समर्थकों के बीच भावुक हो गए। जैथरा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 75 वर्ष की उम्र में उन्हें बलात्कार जैसे मुकदमों में जेल भेजा गया जबकि उन्होंने शिकायतकर्ता महिलाओं को कभी जाना तक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी रिहाई गोपनीय तरीके से हुई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव जमानत पर हैं।

    समर्थकों से मिलकर भावुक दिखे पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव।

    जागरण टीम, एटा/अलीगंज। हाल ही में जेल से रिहा हो कर लौटे अलीगंज के पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव मंगलवार को समर्थकों के बीच पंहुचकर भावुक हो गए। मंगलवार को को जैथरा स्थित अपने आरएस कोल्ड स्टोर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया।

    पूर्व विधायक ने लगाए आरोप

    पूर्व विधायक ने कहा कि 75 वर्ष की उम्र में उन्हें कई बलात्कार जैसे मुकदमों में जेल भेजा गया, जबकि उन्होंने शिकायतकर्ता महिलाओं को कभी जाना तक नहीं। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को उनकी रिहाई बेहद गोपनीय तरीके से हुई थी। आरोप लगाया कि यदि यह खबर सार्वजनिक हो जाती, तो उन्हें और जुगेंद्र सिंह यादव को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाता।

    जिन महिलाओं ने लगाए बलात्कार के आरोप, नहीं था परिचय

    रामेश्वर सिंह यादव ने यह भी बताया कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में शिकायतकर्ता महिलाओं से उनका कोई परिचय नहीं था। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को भी 26 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। रामेश्वर सिंह यादव ने 1996, 2002 और 2012 में अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता।

    जुगेंद्र सिंह यादव 2006 और 2011 में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। वर्तमान में उनकी पत्नी रेखा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। हमारा उत्पीड़न करने के लिए दोनों भाइयों को जेल भेजा गया। पूर्व विधायक का वीडियो भी प्रसारित हो रहा है। 