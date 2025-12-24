एटा में 95 हजार यूनिट का राशन रोका, ई-केवाईसी न कराने पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, एटा। सरकार कार्ड धारकों की ई-केवाईसी करा रही है। जिससे लोगों की सही स्थित एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी हो सके। जिले में 13 लाख से अधिक यूनिट का खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इन सभी की ई-केवाईसी प्रक्रिया होनी है। लगातार जागरूकता के बाद भी जिले के 95 हजार यूनिट की यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसे लेकर विभाग ने इतनी यूनिट का राशन होल्ड कर दिया है। जो ई-केवाईसी प्रक्रिया कराने के बाद सुचारू होगा।

लगातार लोगों को किया जा रहा जागरूक, जनपद में हैं 13 लाख से अधिक यूनिट सरकार इनदिनों कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न मुहैया करा रही है। हालांकि राशन लेने वालों की स्थिति जानने के लिए शासन इन लोगों की ई-केवाईसी प्रक्रिया करा रही है। जिससे परिवार में मौजूद सदस्यों की जानकारी हो सके। साथ ही जीवित और मृतक लोगों का भी पता लग सकेगा। उसी को लेकर जिले में 13 लाख से अधिक यूनिट की यह प्रक्रिया पूरी होनी है। लगातार चलाए जा रहे अभियान के बाद 93 प्रतिशत लेागों की ई-केवाईसी हो चुकी है।