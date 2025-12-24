एटा में 95 हजार यूनिट का राशन रोका, ई-केवाईसी न कराने पर कार्रवाई
एटा में ई-केवाईसी न होने के कारण 95 हजार यूनिट का राशन रोका गया है। सरकार कार्ड धारकों की ई-केवाईसी करा रही है ताकि सही स्थिति और परिवार के सदस्यों की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, एटा। सरकार कार्ड धारकों की ई-केवाईसी करा रही है। जिससे लोगों की सही स्थित एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी हो सके। जिले में 13 लाख से अधिक यूनिट का खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इन सभी की ई-केवाईसी प्रक्रिया होनी है। लगातार जागरूकता के बाद भी जिले के 95 हजार यूनिट की यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसे लेकर विभाग ने इतनी यूनिट का राशन होल्ड कर दिया है। जो ई-केवाईसी प्रक्रिया कराने के बाद सुचारू होगा।
लगातार लोगों को किया जा रहा जागरूक, जनपद में हैं 13 लाख से अधिक यूनिट
सरकार इनदिनों कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न मुहैया करा रही है। हालांकि राशन लेने वालों की स्थिति जानने के लिए शासन इन लोगों की ई-केवाईसी प्रक्रिया करा रही है। जिससे परिवार में मौजूद सदस्यों की जानकारी हो सके। साथ ही जीवित और मृतक लोगों का भी पता लग सकेगा। उसी को लेकर जिले में 13 लाख से अधिक यूनिट की यह प्रक्रिया पूरी होनी है। लगातार चलाए जा रहे अभियान के बाद 93 प्रतिशत लेागों की ई-केवाईसी हो चुकी है।
95 हजार की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी
95 हजार हजार यूनिट ऐसे हैं, जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इसे लेकर विभाग ने इतने लोगों का राशन होल्ड कर दिया है। इसके बाद इन लोगों को यह प्रक्रिया कराने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं डीएसओ कमलेश कुमार ने बताया कि ई-केवाईसी न कराने वाले यूनिट का खाद्यान्न होल्ड किया जा रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी यूनिटों को राशन मिलेगा।
