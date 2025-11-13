एटा में बुखार हुआ जानलेवा: एक युवक की मौत, हाई ब्लड प्रेशर दो महिलाओं की मृत्यु

जागरण संवाददाता, एटा। बदलते मौसम ने जिले में बीमारियों का प्रकोप बढ़ा दिया है। सर्दी-जुकाम, बुखार और रक्तचाप जैसी मौसमी बीमारियों से लोग बेहाल हैं। मंगलवार की रात बुखार से पीड़ित एक युवक की मौत हो गई, वहीं रक्तचाप बढ़ने और सांस की तकलीफ के चलते दो वृद्ध महिलाओं की भी जान चली गई। तीनों को गंभीर हालत में स्वजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे, लेकिन उपचार से पहले ही दो वृद्धाओं ने दम तोड़ दिया।

बदलते मौसम में बढ़ी बीमारियों की रफ्तार

बागवाला क्षेत्र के गांव नगला मई निवासी सतपाल सिंह (35 वर्ष) चार दिन से तेज बुखार से पीड़ित थे। स्वजन उन्हें बागवाला स्थित एक निजी क्लीनिक पर दिखा रहे थे। मंगलवार शाम हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने एंबुलेंस बुलाने को कहा। एंबुलेंस पहुंचने के बाद सतपाल को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान रात करीब दस बजे उन्होंने दम तोड़ दिया।



मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में उमड़े मरीज

वहीं गांव खेरिया खुर्द निवासी रामबेटी (89 वर्ष) का रक्तचाप मंगलवार रात दस बजे अचानक बढ़ गया। स्वजन योगेश कुमार ने बताया कि मृतका को पहले से शुगर की परेशानी थी। तबियत ज्यादा बिगड़ने पर मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।



इसके अलावा शहर के मोहल्ला चोंचा बनगांव निवासी भागवती (65 वर्ष) पत्नी रामबाबू की मौत सांस लेने में दिक्कत के चलते हुई। स्वजन उन्हें भी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन जांच के बाद डाक्टरों ने मृत बता दिया। मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी

मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में बुधवार को बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचे। करीब 2200 मरीजों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 500 से अधिक सर्दी-जुकाम, बुखार, गले में खराश और शरीर दर्द जैसी मौसमी बीमारियों से ग्रसित पाए गए। इस बीच अधिकतम तापमान 28 डिग्री व न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा।